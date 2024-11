Không lo thiếu việc làm

Những tháng cuối năm, không khí làm việc tại Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (quận 6, TP HCM) hết sức khẩn trương. Do đơn hàng dồi dào nên tất thảy công nhân (CN) cố gắng làm việc với năng suất cao nhất để tăng thu nhập.

Làm không hết việc

Ông Nguyễn Văn Tịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May thêu Thuận Phương, cho biết kể từ đầu năm 2024, đơn hàng của công ty đã khởi sắc trở lại. Theo thông tin mới nhất từ ban giám đốc, người lao động (NLĐ) có thể an tâm vì đơn hàng đã lấp đầy đến giữa năm 2025.

Thách thức lớn nhất đối với NLĐ trong giai đoạn này là nhiều đơn hàng có mẫu mã với độ khó cao. Tuy nhiên, thu nhập của NLĐ không bị ảnh hưởng nhờ ban giám đốc và Công đoàn đã sớm lên kế hoạch huấn luyện, đồng thời áp dụng chính sách trợ lương (tăng đơn giá tiền công đối với một số chuyền may liên tục thay đổi mẫu mã sản phẩm). Hiện thu nhập bình quân của CN đạt từ 8-10 triệu đồng/người/tháng, dù công ty rất ít tổ chức tăng ca.

Công nhân Công ty TNHH May thêu Thuận Phương an tâm làm việc.Ảnh: THANH NGA

Cũng theo ông Tịnh, sau khi ổn định về việc làm, doanh nghiệp (DN) và Công đoàn cũng đang chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2025 cho CN. Dự kiến thưởng Tết sẽ không thấp hơn năm 2024, tức là lương tháng 13 đối với CN làm việc từ 6 tháng trở lên. Công ty cũng chăm lo thêm đối với những CN có nhiều cống hiến và làm việc lâu năm. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ một phần chi phí vé tàu, xe cho CN về quê ăn Tết.

"Dù khó khăn nhưng chưa bao giờ công ty cắt giảm lao động hay phúc lợi của CN. Đó là lý do tôi gắn với công ty gần 20 năm. Đơn hàng nhiều nên CN làm không hết việc, ai cũng cố gắng nâng cao năng suất để có thêm thu nhập" - anh Huỳnh Văn Tuấn, CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương, chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình đơn hàng ở nhiều DN tại TP HCM cũng rất khả quan trong những tháng qua. Đơn cử như Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩ Nam Việt (quận 6), nhờ đơn hàng tăng mạnh trong thời gian gần đây nên CN có đủ việc làm, thu nhập cũng cải thiện đáng kể.

Đại diện Công đoàn công ty cho biết với tình hình sản xuất hiện tại, NLĐ không phải lo lắng gì nhiều. Về lương, thưởng Tết sắp tới, Công đoàn công ty cho biết đã thảo luận bước đầu với ban giám đốc. Tuy chưa chốt phương án song DN vẫn sẽ duy trì lương tháng 13 và thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho NLĐ. Ngoài ra, NLĐ còn được chăm lo quà Tết, dự tiệc tất niên...

Tri ân xứng đáng

Bước qua giai đoạn khó khăn nhất, 3 tháng nay, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Tuyết Hạnh (chuyên may gia công túi xách, ví; quận Gò Vấp, TP HCM) đã ổn định được đơn hàng tại thị trường Nhật Bản, đồng thời mở rộng khách hàng trong nước.

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Liên, đại diện Công đoàn công ty, việc chủ động khai thác những thị trường trong nước giúp DN duy trì sản xuất căn cơ hơn, điều này khiến hàng trăm NLĐ rất phấn khởi. Hiện CN có đủ việc làm 8 giờ/ngày, sắp tới công ty cũng có kế hoạch tăng ca giúp họ cải thiện thu nhập trước Tết. "CN bám trụ đều là những người đã gắn bó lâu năm, không rời đi dù DN khó khăn kéo dài. Vì vậy, Công đoàn và ban giám đốc sẽ tìm mọi cách để tất cả họ đều có Tết" - bà Liên cho hay.

Tại Bình Dương, nhiều DN cũng sản xuất ổn định và phát triển trở lại sau những ảnh hưởng từ dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Tại Công ty TNHH Apparel Far Easter Việt Nam (KCN Việt Nam - Singapore I; TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), so với năm 2023, đơn hàng của DN ổn định hơn, NLĐ được tăng ca theo đúng quy định, đời sống và thu nhập tốt.

Theo bà Phạm Thị Duyên, chủ quản cao cấp công ty, tín hiệu đáng mừng là từ đây đến quý II/2025, đơn hàng công ty vẫn bảo đảm để NLĐ có việc làm thường xuyên. DN cũng đang lên kế hoạch thưởng Tết, tinh thần là cố gắng bảo đảm cho CN có một cái Tết tươm tất, qua đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tri ân của DN đối với NLĐ sau 1 năm cống hiến.

Cũng như Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, đơn hàng của Công ty TNHH Asama (KSN Sóng Thần 2, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng kéo dài đến hết quý II/2025. DN đã thông báo rộng rãi để cho NLĐ yên tâm làm việc những tháng cuối năm và vui vẻ đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Đinh Sỹ Nhân, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết năm 2024 đánh dấu sự phát triển trở lại của DN khi đơn hàng tăng hơn 15% so với năm 2023. Đời sống NLĐ qua đó được cải thiện hơn, nhờ được tăng ca nên thu nhập của CN dao động từ 9-12 triệu đồng/tháng. Dự kiến công ty sẽ thưởng Tết cho NLĐ tháng lương thứ 13.

Kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết cùng với việc triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết, các cấp Công đoàn cũng sẽ chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho NLĐ vào dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của đoàn viên, NLĐ ở các DN gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản. Cùng với đó, các cấp Công đoàn sẽ triển khai các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết; tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.