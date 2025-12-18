HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Không mua thì tiếc, mua thì thiếu tiền: Nhà đầu tư chật vật với cổ phiếu phát hành thêm

Sơn Nhung

(NLĐO)- Nhiều nhà đầu tư chứng khoán đang "cạn túi" vì dốc hết tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Những ngày cuối năm 2025, trong khi thị trường chứng khoán vẫn ảm đạm, tài khoản thua lỗ, việc hàng loạt công ty niêm yết thông báo "sắp hết hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm" khiến nhiều nhà đầu tư đứng trước lựa chọn hết sức khó khăn: không mua thì tiếc bởi giá chào bán rất rẻ nhưng nếu mua lại phải xoay xở một khoản tiền không nhỏ, có thể lên tới hàng tỉ đồng trong khi dòng tiền cuối năm khá căng thẳng.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán SSI vừa có thông báo gửi nhà đầu tư về việc nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, rẻ hơn một nửa so với trên sàn. Tuy nhiên, thời gian nộp tiền chỉ có 3 tuần, kéo dài từ 17-12 đến 8-1-2026, khiến nhà đầu tư muốn mua thêm phải bỏ ra số tiền không nhỏ. 

Tương tự, Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) cũng bước vào giai đoạn cao điểm nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỉ lệ 100:12, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ông Hoàng Thái, nhà đầu tư cá nhân tại phường An Lạc (TPHCM), cho biết bản thân đầu tư lâu năm vào SSI và POW nên số tiền cần nộp để mua cổ phiếu phát hành thêm lên tới cả tỉ đồng. "Cuối năm chi tiêu nhiều, nguồn tiền không dư dả nên đúng là phải tính toán rất kỹ. Không mua thì thấy tiếc nhưng nếu mua thì phải bán bớt cổ phiếu đang nắm giữ để có tiền" - ông Thái chia sẻ.

Cạn túi vì dốc tiền mua cổ phiếu phát hành thêm , nhà đầu tư phải làm gì? - Ảnh 2.

Nhà đầu tư đang cạn túi vì dốc tiền mua cổ phiếu phát hành thêm (Ảnh minh họa Gemini)

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki, lý giải vào ngày giao dịch không hưởng quyền phát hành thêm, giá cổ phiếu trên sàn sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với tỉ lệ phát hành. Nếu nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, giá trị tài sản sẽ bị pha loãng do giá cổ phiếu giảm nhưng số lượng cổ phiếu nắm giữ không tăng.

"Chính yếu tố này khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy bị áp lực vì phải xoay số tiền lớn để nộp mua cổ phiếu phát hành thêm. Khi thị trường thuận lợi, việc mua thêm cổ phiếu với giá thấp có thể mang lại lợi ích. Nhưng trong bối cảnh thị trường khó khăn, nhà đầu tư rất dễ rơi vào thế bị "kẹt" trong chính quyền lợi của mình" - ông Tuấn nhận định.

Trước bài toán thiếu hụt dòng tiền, một số nhà đầu tư lựa chọn bán bớt cổ phiếu đang nắm giữ để lấy tiền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ông Tuấn lưu ý chiến lược này cần được cân nhắc kỹ. Thay vì bán chính cổ phiếu đang phát hành thêm, nhà đầu tư có thể rà soát lại danh mục, bán những mã yếu, kém triển vọng hơn để dồn vốn cho cổ phiếu mà mình tin tưởng vào tăng trưởng dài hạn. Cách làm này thường được gọi là "tỉa cỏ trồng hoa".

Một số nhà đầu tư khác tính đến phương án sử dụng đòn bẩy margin để nộp tiền mua cổ phiếu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi cổ phiếu phát hành thêm không về tài khoản ngay, trong khi nhà đầu tư vẫn phải chịu chi phí lãi vay trong suốt thời gian chờ đợi.

Trong trường hợp không đủ khả năng tài chính để theo quyền mua, ông Tuấn khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc bán cổ phiếu trước ngày chốt quyền. Khi đó, giá cổ phiếu chưa bị điều chỉnh giảm và nhà đầu tư cũng không phát sinh nghĩa vụ nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm. "Đây là phương án chủ động, giúp nhà đầu tư tránh áp lực dòng tiền và hạn chế rủi ro trong giai đoạn thị trường biến động" - ông Tuấn nói. 

