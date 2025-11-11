Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2026

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng I: Tăng 350.000 đồng, từ 4.960.000 đồng/tháng lên 5.310.000 đồng/tháng;

Vùng II: Tăng 320.000 đồng, từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.730.000 đồng/tháng;

Vùng III: Tăng 280.000 đồng từ 3.860.000 đồng/tháng lên 4.140.000 đồng/tháng;

Vùng IV: Tăng 250.000 đồng từ 3.450.000 đồng/tháng lên 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỉ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Lương tối thiểu áp dụng cho 2 nhóm: NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo quy định của Bộ Luật Lao động (gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn NLĐ). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan cũng phải thực hiện.

NSDLĐ hoạt động trên địa bàn vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng đó. Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo từng địa bàn. Nếu hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất.

NSDLĐ trên địa bàn thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn trước khi thay đổi/chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới. Nếu hoạt động trên địa bàn thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận và trả lương cho NLĐ trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc/chức danh của NLĐ làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận và trả lương cho NLĐ trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc/chức danh của NLĐ làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Với NLĐ trả lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc lương khoán, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ.

Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân 52 tuần chia 12 tháng; hoặc lương theo ngày nhân số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường của tháng.

Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.