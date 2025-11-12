HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

TP HCM: Người lao động ở phường, xã nào được tăng lương tối thiểu 870.000 đồng/tháng từ năm 2026?

MAI CHI

(NLĐO)- Ngoài mức tăng lương tối thiểu 7,2%, người lao động tại một số địa phương ở TP HCM còn được điều chỉnh lương từ vùng II lên vùng III

Theo danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban, từ ngày 1-1-2026, người lao động tại TP HCM sẽ hưởng lương tối thiểu theo 3 vùng, tùy theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Gồm vùng I (5,31 triệu đồng/tháng), vùng II ( 4,73 triệu đồng/tháng) và vùng III (4,14 triệu đồng/tháng).

Mức lương này đã được điều chỉnh tăng 7,2% so với mức lương tối thiểu hiện tại, tức mức tăng thấp nhất là 250.000 đồng/tháng (vùng IV) và cao nhất là 350.000 đồng/tháng (vùng I).

TP HCM: Người lao động ở phường, xã nào được tăng lương tối thiểu 870.000 đồng/tháng từ năm 2026? - Ảnh 1.

Từ 1-1-2026, người lao động được tăng lương tối thiểu thêm 7,2%

Ngoài tăng mức lương tối thiểu, một số phường, xã ở các tỉnh, thành phố, bao gồm TP HCM còn được điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu. Theo đó, tại TP HCM, các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo được điều chỉnh vùng lương tối thiểu từ vùng III (mức lương tối thiểu vùng hiện tại là 3,86 triệu đồng/tháng) lên vùng II (4,73 triệu đồng/tháng, từ 1-1-2026), tức người lao động được tăng lương tối thiểu lên đến 870.000 đồng/tháng.

Trước đó, góp ý cho dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu, LĐLĐ TP HCM cho rằng người lao động tại các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo hưởng lương tối thiểu theo vùng III là chưa phù hợp theo tình hình thực tiễn tại thành phố. Bởi sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố và tinh gọn chính quyền 2 cấp, khoảng cách về thu nhập, mức sống và điều kiện sinh hoạt giữa các khu vực của TP HCM đã được thu hẹp.

Trong khi đó, mức lương tối thiểu vùng I và vùng III dự kiến áp dụng cho người lao động từ năm 2026 có biên độ chênh lệch khá lớn (1,17 triệu đồng, tương ứng 28,3%) giữa các địa bàn giáp ranh xã, phường, đặc khu.

Thực tiễn trước đây (giai đoạn 2013-2017) tại địa bàn giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) đã phát sinh tranh chấp lao động do chênh lệch vùng lương, chỉ khi Chính phủ điều chỉnh thì quan hệ lao động mới ổn định.

Từ kinh nghiệm trên, LĐLĐ TP HCM đề nghị áp dụng nguyên tắc các đơn vị giáp ranh vùng I thì khoảng cách chênh lệch không quá 1 phân vùng. Theo đó, cần điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với các xã, phường, đặc khu giáp ranh vùng I nêu trên. Đến nay, đề xuất này đã được ban soạn thảo tiếp thu và đưa vào Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

    Thông báo