Văn hóa - Văn nghệ

Không thể chấp nhận việc tùy tiện lấy hình NSƯT Tú Sương đặt lên bàn thờ

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nhiều ngày qua, dư luận quan tâm đến đoạn clip ngôi miếu tùy tiện đặt hình NSƯT Tú Sương lên bàn thờ

Việc đặt ảnh nghệ sĩ trong miếu thờ trên núi Bà Đắc (An Giang) gây phản cảm, cần được chấn chỉnh kịp thời.

Đừng biến nơi linh thiêng thành nơi thờ phụng tùy tiện

Một sự việc gây bức xúc vừa xảy ra tại khu vực núi Bà Đắc (tỉnh An Giang), khi nhiều du khách hành hương phát hiện trong một ngôi miếu thờ thần linh lại đặt trang trọng bức ảnh của NSƯT Tú Sương. Hành động tùy tiện này không chỉ khiến những người đến lễ bái cảm thấy phản cảm mà còn đặt ra câu hỏi về việc quản lý các cơ sở thờ tự tự phát tại những điểm du lịch tâm linh.

Trên thực tế, những ngày gần đây nhiều du khách đến tham quan và hành hương tại khu vực núi Bà Đắc – một địa điểm tâm linh quen thuộc của người dân miền Tây - đã tỏ ra bất bình khi phát hiện một ngôi miếu nhỏ đặt bức ảnh của NSƯT Tú Sương ngay trên bàn thờ cùng các vị thần linh.

Không thể chấp nhận việc tùy tiện lấy hình NSƯT Tú Sương đặt lên bàn thờ - Ảnh 1.

Một ngôi miếu tùy tiện đặt ảnh nghệ sĩ gây phản cảm

Theo phản ánh của du khách, bức ảnh được đặt khá trang trọng, khiến nhiều người lầm tưởng đây là nhân vật được thờ phụng tại miếu. Điều này đã gây nên sự khó hiểu, thậm chí phẫn nộ đối với những người đến hành hương với tâm thế thành kính.

Một du khách đến từ TP HCM chia sẻ: "Chúng tôi lên núi để cầu bình an, nhưng khi nhìn thấy ảnh một nghệ sĩ còn đang hoạt động nghệ thuật được đặt trong miếu thờ thì thật sự rất phản cảm. Điều này làm mất đi sự trang nghiêm của nơi linh thiêng".

Trong tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, việc thờ cúng tại các miếu nhỏ thường gắn với các vị thần bản địa, tiền hiền, hậu hiền hoặc những nhân vật có công với cộng đồng.

Việc tự ý đưa hình ảnh một nghệ sĩ đương thời vào nơi thờ tự rõ ràng là một hành động thiếu hiểu biết, thậm chí có thể gây tổn hại đến danh dự của chính người được đặt ảnh.

Nghệ sĩ không phải là đối tượng để thờ cúng

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, nghệ sĩ được công chúng yêu mến, tôn vinh vì tài năng và cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa với việc biến họ thành đối tượng thờ phụng trong các cơ sở tín ngưỡng.

Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, một gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương TP HCM hiện vẫn đang hoạt động nghề nghiệp bình thường, biểu diễn phục vụ khán giả.

Bản thân nghệ sĩ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với hoạt động tín ngưỡng hay tâm linh tại khu vực này. Việc tự ý đặt ảnh nghệ sĩ vào miếu thờ không chỉ gây hiểu lầm mà còn có thể tạo ra những câu chuyện đồn đoán mê tín, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ cũng như giá trị của không gian tâm linh.

Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng hiện tượng này phản ánh tình trạng tùy tiện trong việc lập miếu, lập am tự phát tại nhiều điểm du lịch tâm linh. Khi không có sự hướng dẫn hoặc quản lý chặt chẽ, các nơi thờ tự dễ bị biến tướng thành những không gian pha tạp, thiếu chuẩn mực văn hóa.

Không thể chấp nhận việc tùy tiện lấy hình NSƯT Tú Sương đặt lên bàn thờ - Ảnh 2.

Bức ảnh nghệ sĩ ưu tú Tú Sương bị đặt lên bàn thờ một cách tùy tiện

Vấn đề quản lý các cơ sở thờ tự tự phát

Thực tế cho thấy tại nhiều điểm du lịch tâm linh ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở các khu vực núi hoặc rừng, không ít miếu thờ được dựng lên một cách tự phát.

Người dân hoặc cá nhân trông coi có thể tự ý bài trí bàn thờ, đặt tượng, ảnh hoặc vật phẩm thờ cúng theo ý mình. Trong nhiều trường hợp, sự thiếu kiểm soát đã dẫn đến những biểu hiện lệch lạc: Thờ phụng những nhân vật không rõ nguồn gốc; Tùy tiện đặt ảnh người nổi tiếng; Pha trộn yếu tố mê tín dị đoan; Biến không gian tâm linh thành nơi buôn bán, thu tiền lễ bái

"Những hiện tượng này không chỉ làm sai lệch giá trị tín ngưỡng dân gian mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của các địa điểm hành hương vốn mang ý nghĩa văn hóa – tâm linh sâu sắc" – NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh.

NSƯT Tú Sương khi biết thông tin này cũng rất bất ngờ, cô cho biết chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bức ảnh của mình được đặt trong miếu thờ như thế. Cô mong muốn cần sự chấn chỉnh, tháo gỡ ngay bức ảnh của mình khỏi ngôi miếu tại Núi bà Đắc - Tịnh Biên - An Giang.

Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng Từ sự việc xảy ra tại núi Bà Đắc, nhiều ý kiến cho rằng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cần nhanh chóng kiểm tra và chấn chỉnh các cơ sở thờ tự tự phát tại khu vực này. 

Việc rà soát không chỉ nhằm tháo gỡ những hình ảnh, vật phẩm thờ cúng không phù hợp mà còn cần hướng dẫn rõ ràng về quy chuẩn tín ngưỡng, bảo đảm sự trang nghiêm của các điểm hành hương.

Một địa điểm tâm linh chỉ thực sự có giá trị khi giữ được sự tôn kính, chuẩn mực văn hóa và tính minh bạch trong thờ phụng. Nếu để tình trạng tùy tiện kéo dài, những nơi vốn được xem là chốn linh thiêng rất dễ trở thành không gian hỗn tạp, gây phản cảm cho du khách.


NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả

