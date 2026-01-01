NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả

NSƯT Tú Sương trong ngày sinh nhật





Những ngày cuối cùng của năm 2025, trong không khí lắng đọng và sum vầy, NSƯT Tú Sương đón sinh nhật bên gia đình – nơi khởi nguồn và cũng là bệ đỡ vững chắc cho hành trình nghệ thuật của chị.

Bữa tiệc sinh nhật không ồn ào, nhưng chan chứa yêu thương khi có sự hiện diện và lời chúc mừng đầy xúc động của cha – NSƯT Trường Sơn và mẹ – NS Thanh Loan, hai nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho sân khấu truyền thống.

Lời chúc "thăng hoa sáng tạo" từ song thân không chỉ là mong ước cho một năm mới, mà còn là sự tiếp nối tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ của một gia tộc sáu thế hệ nối nghiệp.

NSƯT Tú Sương bên mẹ - NS Thanh Loan trong ngày sinh nhật

Tú Sương - niềm kỳ vọng của bạn đọc bầu chọn giải Mai Vàng

Khoảnh khắc riêng tư ấy càng trở nên ý nghĩa khi NSƯT Tú Sương nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả mộ điệu. Những món quà gửi về không phô trương, nhưng đầy trân quý: những album hình ảnh kỷ niệm lưu giữ dấu ấn nghề hát, ghi lại các vai diễn đã đi cùng tên tuổi của chị suốt nhiều năm.

Đó là cách khán giả nói lời tri ân với người nghệ sĩ bằng ký ức, bằng sự nâng niu những khoảnh khắc đã từng làm họ xúc động nơi hàng ghế khán phòng.

NSƯT Tú Sương bên cha - NSƯT Trường Sơn trong ngày sinh nhật

Năm 2025 cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Tú Sương khi chị lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 của Báo Người Lao Động với vai kép – nữ đóng kép, nhân vật Nguyễn Phục trong vở Bức ngôn đồ Đại Việt.

Đây là vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, bản lĩnh biểu đạt và kỹ thuật biểu diễn vững vàng – những yếu tố làm nên "chất" Tú Sương: điềm tĩnh, tiết chế nhưng giàu nội lực.

Việc được bạn đọc và khán giả tín nhiệm bầu chọn không chỉ là sự ghi nhận cho một vai diễn, mà còn cho quá trình lao động nghề nghiêm cẩn của chị suốt nhiều năm.

Món quà ý nghĩa của khán giả yêu mến NSƯT Tú Sương

Tú Sương bày tỏ lòng biết ơn khán giả

Chia sẻ trong ngày sinh nhật, NSƯT Tú Sương gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, khán giả đã bầu chọn, đến giới chuyên môn đã nhận xét và đánh giá công tâm về con đường nghệ thuật của mình.

Trên hết, chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ – những người đã dìu dắt, nâng đỡ, truyền cho chị tình yêu nghề và kỷ luật nghề. Để hôm nay, chị có thể tự tin đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ tiếp nối truyền thống gia tộc, luôn ý thức phải phấn đấu không ngừng để xứng đáng.

Sinh nhật của NSƯT Tú Sương khép lại năm 2025 bằng một cảm xúc rất đẹp: tình thương của khán giả – món quà lớn nhất và bền lâu nhất đối với người làm nghề.

Đó là nguồn động viên để chị bước sang năm mới với niềm tin, với khát vọng sáng tạo, và với trách nhiệm gìn giữ, làm mới những giá trị sân khấu truyền thống trong nhịp sống đương đại.

"Tôi cảm ơn những lời chúc và những phiếu bầu chọn của bạn đọc, khán giả dành cho tôi với giải Mai Vàng nhiều năm qua. Đó là động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu không ngừng trên con đường nối nghiệp gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ" - NSƯT Tú Sương nói.

Một số hình ảnh của NSƯT Tú Sương nhân dịp sinh nhật năm 2025:

Hình ảnh quý khán giả tặng NSƯT Tú Sương

NSƯT Tú Sương trong ngày sinh nhật

