NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Sinh nhật Tú Sương đúng vào ngày cuối năm, cô nhận được nhiều hoa, quà và lời chúc. Nhưng hạnh phúc nhất là được ở bên cha mẹ.

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 1.

NSƯT Tú Sương trong ngày sinh nhật


Những ngày cuối cùng của năm 2025, trong không khí lắng đọng và sum vầy, NSƯT Tú Sương đón sinh nhật bên gia đình – nơi khởi nguồn và cũng là bệ đỡ vững chắc cho hành trình nghệ thuật của chị. 

Bữa tiệc sinh nhật không ồn ào, nhưng chan chứa yêu thương khi có sự hiện diện và lời chúc mừng đầy xúc động của cha – NSƯT Trường Sơn và mẹ – NS Thanh Loan, hai nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho sân khấu truyền thống. 

Lời chúc "thăng hoa sáng tạo" từ song thân không chỉ là mong ước cho một năm mới, mà còn là sự tiếp nối tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ của một gia tộc sáu thế hệ nối nghiệp.

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 2.

NSƯT Tú Sương bên mẹ - NS Thanh Loan trong ngày sinh nhật

Tú Sương - niềm kỳ vọng của bạn đọc bầu chọn giải Mai Vàng

Khoảnh khắc riêng tư ấy càng trở nên ý nghĩa khi NSƯT Tú Sương nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả mộ điệu. Những món quà gửi về không phô trương, nhưng đầy trân quý: những album hình ảnh kỷ niệm lưu giữ dấu ấn nghề hát, ghi lại các vai diễn đã đi cùng tên tuổi của chị suốt nhiều năm. 

Đó là cách khán giả nói lời tri ân với người nghệ sĩ bằng ký ức, bằng sự nâng niu những khoảnh khắc đã từng làm họ xúc động nơi hàng ghế khán phòng.

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 3.

NSƯT Tú Sương bên cha - NSƯT Trường Sơn trong ngày sinh nhật

Năm 2025 cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Tú Sương khi chị lọt vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 của Báo Người Lao Động với vai kép – nữ đóng kép, nhân vật Nguyễn Phục trong vở Bức ngôn đồ Đại Việt. 

Đây là vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, bản lĩnh biểu đạt và kỹ thuật biểu diễn vững vàng – những yếu tố làm nên "chất" Tú Sương: điềm tĩnh, tiết chế nhưng giàu nội lực. 

Việc được bạn đọc và khán giả tín nhiệm bầu chọn không chỉ là sự ghi nhận cho một vai diễn, mà còn cho quá trình lao động nghề nghiêm cẩn của chị suốt nhiều năm.

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 4.

Món quà ý nghĩa của khán giả yêu mến NSƯT Tú Sương

Tú Sương bày tỏ lòng biết ơn khán giả

Chia sẻ trong ngày sinh nhật, NSƯT Tú Sương gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, khán giả đã bầu chọn, đến giới chuyên môn đã nhận xét và đánh giá công tâm về con đường nghệ thuật của mình. 

Trên hết, chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cha mẹ – những người đã dìu dắt, nâng đỡ, truyền cho chị tình yêu nghề và kỷ luật nghề. Để hôm nay, chị có thể tự tin đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ tiếp nối truyền thống gia tộc, luôn ý thức phải phấn đấu không ngừng để xứng đáng.

Sinh nhật của NSƯT Tú Sương khép lại năm 2025 bằng một cảm xúc rất đẹp: tình thương của khán giả – món quà lớn nhất và bền lâu nhất đối với người làm nghề. 

Đó là nguồn động viên để chị bước sang năm mới với niềm tin, với khát vọng sáng tạo, và với trách nhiệm gìn giữ, làm mới những giá trị sân khấu truyền thống trong nhịp sống đương đại.

"Tôi cảm ơn những lời chúc và những phiếu bầu chọn của bạn đọc, khán giả dành cho tôi với giải Mai Vàng nhiều năm qua. Đó là động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu không ngừng trên con đường nối nghiệp gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ" - NSƯT Tú Sương nói.

Một số hình ảnh của NSƯT Tú Sương nhân dịp sinh nhật năm 2025:

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 5.

Hình ảnh quý khán giả tặng NSƯT Tú Sương

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 6.

NSƯT Tú Sương trong ngày sinh nhật

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 7.

NSƯT Tú Sương

NSƯT Tú Sương: Sinh nhật cuối năm 2025 ấm áp gia đình, ghi khắc ân tình khán giả - Ảnh 8.

NSƯT Tú Sương

 

Tin liên quan

NSƯT Tú Sương hóa thân xuất sắc trong "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"

NSƯT Tú Sương hóa thân xuất sắc trong "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"

(NLĐO) – Ngày càng thăng hoa trong ca diễn, NSƯT Tú Sương thể hiện xuất sắc vai Hồ Nguyệt Cô trên sân khấu Thiên Long

NSƯT Tú Sương hóa thân xuất sắc vai Bùi Thị Xuân trong vở diễn của Thanh Toàn

(NLĐO) - Thêm một đạo diễn sân khấu vốn là nghệ sĩ biểu diễn ra mắt tác phẩm cải lương sử Việt. Đó là Nguyễn Thanh Toàn - giải "Chuông vàng vọng cổ năm 2015".

mai vàng Tú Sương biết ơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo