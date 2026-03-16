NSƯT Thành Lộc cáo lỗi về sự hiểu lầm khi nói về ngày bầu cử

NSƯT Thành Lộc và các cử tri trong ngày tham gia bầu cử tại địa phương

Tối 16-3, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khẳng định ông không có ý châm biếm hay thiếu tôn trọng ngày bầu cử – một sự kiện trọng đại của đất nước – mà chỉ bày tỏ góc nhìn cá nhân về cách dùng cụm từ “Ngày hội non sông”.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn chia sẻ của NSƯT Thành Lộc, trong đó nam nghệ sĩ bày tỏ sự “lấn cấn” khi nghe cụm từ “Ngày hội non sông” dùng để nói về ngày bầu cử. Một số ý kiến cho rằng cách diễn đạt của ông mang tính giễu cợt, từ đó dẫn đến nhiều tranh luận trái chiều.

Lời tâm sự chân thành của nghệ sĩ Thành Lộc

Trước những phản ứng của dư luận, NSƯT Thành Lộc đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân để giải thích rõ hơn về quan điểm của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi vì sự hiểu lầm không mong muốn.

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, sáng 15-3-2026, ông vẫn tham gia bầu cử với tâm thế vui vẻ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân. Ông viết: “Xin kính chào mọi người, quý khán giả và những người quan tâm đến tôi! Tôi là Thành Lộc và bài viết này là từ trang cá nhân chính thức của tôi. Hình ảnh mà quý vị thấy tôi đăng ở đây là hình ảnh tôi đã tham gia đi bầu cử trong sáng ngày 15-3-2026 vừa qua trong sự vui vẻ cùng với mọi cử tri ở đó”.

Ông cho biết trước đó một ngày, ông đăng một dòng trạng thái mang tính hóm hỉnh khi được người em nhắc đi bầu cử. Tuy nhiên cách viết đã khiến nhiều người hiểu theo hướng tiêu cực. “Trước đó một ngày tôi có bài đăng về chuyện người em nhắc tôi đi bầu nhưng với văn phong hóm hỉnh và vô tình gây phẫn nộ cho người đọc. Điều này làm tôi có nhiều suy nghĩ lắm và giờ tôi xin được trình bày cùng quý vị”.

Trong bài viết, NSƯT Thành Lộc giải thích rằng điều khiến ông “cười” không phải là sự kiện bầu cử, mà là cảm giác chưa thật sự phù hợp khi gọi ngày bầu cử là “ngày hội”. “Đúng là tôi có cười về cụm từ ‘Ngày hội non sông’, mà đúng ra là tôi thấy lấn cấn với chữ ‘ngày hội’ hơn vì tôi thấy nó chưa được ổn và phù hợp với tính chất của sự việc: bầu cử”.

NSƯT Thành Lộc (giữa) và các cử tri trẻ trong ngày bầu cử

Luôn nhớ về ký ức ngày được tham gia bầu cử

Ông kể lại ký ức từ lần đầu tiên trở thành cử tri – một trải nghiệm khiến ông nhận ra ý nghĩa nghiêm túc của việc bỏ phiếu. “Ngay từ khi là một thanh niên đủ tuổi trở thành một cử tri, lần đầu tiên cầm thẻ cử tri và lá phiếu trên tay, tôi đã rất hồi hộp vì phân vân chọn lựa để quyết định mình sẽ bầu cho ai… trước khi quyết định chọn ai thì mình cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần tiểu sử và thành tích của từng ứng viên”.

Theo ông, việc lựa chọn người đại diện cho nhân dân là trách nhiệm lớn lao, vì thế trong cảm nhận cá nhân, ngày bầu cử mang ý nghĩa “trọng đại” hơn là một ngày hội. “Nó quan trọng như vậy cho nên ngay từ lúc đó tôi đã không cùng cách nghĩ xem ngày đi bầu là ngày hội như truyền thông chung đã gọi như vậy. Hội sao được mà hội? Việc này đòi hỏi sự nghiêm chỉnh kia mà!”.

NSƯT Thành Lộc cũng cho rằng cả ứng viên lẫn cử tri đều phải chịu một áp lực trách nhiệm lớn trước lá phiếu của mình. “Khi các ứng viên họ quyết định ứng cử vào Quốc hội để đảm nhận những trọng trách thì họ có xem đó chỉ là ngày hội không? Nếu đó là một áp lực lớn của các vị đó trước dân thì đó cũng là áp lực không nhỏ khi ta cầm lá phiếu bầu chọn họ”.

NSƯT Thành Lộc tại điểm bầu cử

Xin cáo lỗi vì gây hiểu lầm

Trong chia sẻ của mình, nam nghệ sĩ thừa nhận cách diễn đạt của ông có thể gây hiểu lầm và gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy không hài lòng. “Có thể cách viết của tôi dễ gây hiểu lầm, điều này tôi sẽ phải rút kinh nghiệm nhiều… Chỉ mong mọi người hiểu rằng suy nghĩ của tôi về cách dùng từ ngữ tuy có khác với mọi người nhưng đó là suy nghĩ nghiêm túc và trách nhiệm chứ không có ý châm biếm hay xuyên tạc”.

Ông cũng giải thích rằng bài viết ban đầu chỉ đăng ở chế độ bạn bè, nhưng sau đó bị chụp lại màn hình và lan truyền trên mạng. “Bài của tôi viết và đăng ở chế độ bạn bè vì tôi tin là bạn bè tôi hiểu văn phong cùng cái tâm của tôi. Trường hợp đã có người chụp lại màn hình và khi họ tải lên mạng cùng với cách hướng dẫn dư luận theo cách họ muốn thì nó hoàn toàn ngoài sự kiểm soát của tôi”.

Kết lại bài viết, NSƯT Thành Lộc khẳng định ông luôn xem ngày bầu cử là một sự kiện quan trọng đối với mỗi công dân. “Xin chân thành cáo lỗi đã để xảy ra sự việc không nên có và với suy nghĩ nghiêm túc của mình, tôi vẫn nghĩ ngày đi bầu Quốc hội là một ngày trọng đại của toàn dân… và cá nhân tôi không xem đó là ngày hội”.