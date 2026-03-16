NSND Tống Toàn Thắng: Mục tiêu gần 300 suất diễn của xiếc Việt Nam năm 2026





NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Bước sang năm 2026 – cột mốc kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (1956 – 2026) – Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng quy mô biểu diễn, tăng cường hợp tác quốc tế và triển khai nhiều dự án nghệ thuật mới nhằm tạo động lực phát triển cho lĩnh vực xiếc trong bối cảnh xây dựng công nghiệp văn hóa.

Ngày 16-3, tại Rạp Xiếc Trung ương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026 nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và công bố kế hoạch biểu diễn, hợp tác trong năm mới.

Tín hiệu khởi sắc từ đầu năm

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025 Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức 267 buổi biểu diễn, phục vụ hơn 113.000 lượt khán giả, với tổng doanh thu tăng 20,7% so với năm 2024. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của nghệ thuật xiếc đang dần được khôi phục sau thời gian nhiều biến động của thị trường biểu diễn.

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, các hoạt động nghệ thuật đã được triển khai sôi nổi. Tại Rạp Xiếc Trung ương, chương trình "Ngựa du xuân ba miền" được biểu diễn từ mùng 3 Tết, đưa khán giả du ngoạn qua không gian văn hóa Bắc – Trung – Nam bằng ngôn ngữ xiếc tổng hợp.

NSND Nguyễn Xuân Bắc phát biểu tại hội nghị

Cùng thời điểm, một đoàn nghệ sĩ đã lên đường phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa tại Quảng Ninh. Đáng chú ý, đoàn nghệ sĩ của Liên đoàn cũng tham dự Festival Internacional del Circ Elefant d'Or 2026 tại Tây Ban Nha với ba tiết mục "Duo Love", "Đu nón", "Đế kiếm trên đu" và xuất sắc giành 1 giải Voi Bạc, 1 giải Voi Đồng và 1 giải đặc biệt.

Tiếp tục khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Tin vui nối tiếp khi tiết mục "Đu nón" được mời tham dự Festival International du Cirque de Monte-Carlo vào tháng 1-2027 – một trong những liên hoan xiếc danh giá bậc nhất thế giới.

Đánh giá về những kết quả này, NSND Nguyễn Xuân Bắc – Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng việc các tiết mục của Việt Nam được mời tham dự những sân chơi lớn là cơ hội quan trọng để nghệ sĩ xiếc khẳng định tài năng và quảng bá hình ảnh nghệ thuật xiếc Việt Nam ra thế giới.

Niềm vui đầu năm 2026 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Mục tiêu gần 300 buổi diễn

Trong năm kỷ niệm 70 năm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu tổ chức khoảng 280 – 300 buổi biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương, đồng thời dàn dựng và làm mới từ 20 – 25 chương trình, tiết mục. Song song đó, tại IONAH Show Theater, đơn vị dự kiến tổ chức 30 – 50 buổi biểu diễn mỗi năm, hướng tới xây dựng các sản phẩm nghệ thuật giải trí – trải nghiệm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn trong nước, Liên đoàn cũng dự kiến tham gia khoảng 8 liên hoan, cuộc thi xiếc quốc tế, qua đó mở rộng giao lưu và học hỏi kinh nghiệm chuyên môn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và dự án cộng đồng

Một trong những hướng đi mới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong giai đoạn tới là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghệ thuật. Theo kế hoạch, Liên đoàn sẽ phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC xây dựng hệ thống vé điện tử, quản lý chỗ ngồi và kiểm soát vé trên nền tảng số, góp phần giúp khán giả tiếp cận thông tin thuận tiện hơn và tạo nguồn thu bền vững cho đơn vị.

Quảng cảnh hội nghị ngày 16-3 tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Cùng với đó là chiến lược truyền thông trên các nền tảng số, sản xuất video ngắn và nội dung sáng tạo nhằm tiếp cận khán giả trẻ – lực lượng công chúng quan trọng của nghệ thuật xiếc trong tương lai. Đặc biệt, Liên đoàn đang triển khai dự án cộng đồng "Cùng nâng bước chân em", hướng đến hỗ trợ trẻ tự kỷ tiếp cận nghệ thuật xiếc.

Kết hợp xiếc với du lịch Một dự án đáng chú ý khác là chương trình "Chuyện tình LangBiang", dự kiến ra mắt vào tháng 11-2026 tại Đà Lạt.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết LangBiang, kết hợp xiếc hiện đại với các yếu tố văn hóa bản địa như múa dân tộc K'Ho, âm nhạc dân gian và hình ảnh đời sống của cộng đồng địa phương.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và văn hóa bản địa được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc cho Đà Lạt, góp phần đưa nghệ thuật xiếc tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

"Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang kỳ vọng tạo nên một giai đoạn phát triển mới, nơi nghệ thuật xiếc không chỉ là loại hình biểu diễn truyền thống mà còn trở thành một thành tố quan trọng của đời sống văn hóa đương đại" – NSND Tống Toàn Thắng nói.



