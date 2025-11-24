HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Tấm - Cám" phiên bản mới của Nhà hát Múa rối Thăng Long

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Múa rối nỗ lực tìm kiếm sự mới mẻ tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI - 2025 để hướng đến công chúng trẻ, với vở "Tấm - Cám" phiên bản mới

Kịch rối "Tấm Cám" trở thành chất liệu thử nghiệm của Nhả hát Múa rối Thăng Long - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ múa rối Nhà hát Múa rối Thăng Long được khán giả cổ vũ nồng nhiệt sau suất diễn vở "Tấm - Cám" tối 23-11.

Tối 23-11, Nhà hát Múa rối Thăng Long đã trình làng ban giám khảo, giới chuyên môn, khán giả tại Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025 tác phẩm múa rối "Tấm - Cám".

Tấm - Cám: Cảm xúc quen thuộc, hình thức mới

Không đơn thuần dựng lại một câu chuyện dân gian, vở rối đặt ra tham vọng thử nghiệm trên nhiều tầng ngôn ngữ sân khấu. Điểm nổi bật trước hết là việc đưa chất liệu hát chèo vào nghệ thuật rối, tạo nên một không gian giao thoa giữa hai loại hình truyền thống. 

Làn điệu chèo vừa như lớp trầm tích văn hóa, vừa là sợi dây dẫn khán giả đi vào thế giới cổ tích bằng cảm xúc quen thuộc nhưng được tái hiện bằng hình thức mới.

Kịch rối "Tấm Cám" trở thành chất liệu thử nghiệm của Nhả hát Múa rối Thăng Long - Ảnh 2.

Các diễn viên múa rối Nhà hát Múa rối Thăng Long trong vở "Tấm - Cám"

Không gian sân khấu cũng là một thử nghiệm đáng ghi nhận. Chỉ với một mảnh tre chủ đạo, các nghệ sĩ đã sáng tạo nên nhiều lớp không gian khác nhau: khi là cánh đồng, khi là khóm tre, lúc trở thành cây thị hay bệ đỡ cho những cảnh biến hóa huyền thoại trong câu chuyện vốn quen thuộc với công chúng, nhất là trẻ em về Tấm và Cám. 

Chất liệu tre nứa, gần gũi với làng quê Việt, đã là vật liệu tạo hình và là biểu tượng văn hóa – gợi nhớ đến tính bền bỉ, mộc mạc, và linh hồn của nông thôn Bắc Bộ. Tạo hình nhân vật rối cũng từ tre nứa đã tạo được một chuối liên kết trong sáng tạo sự để thử tìm ra hình thức mới trong dàn dựng rối.

Đặc biệt, âm nhạc và thiết kế âm thanh là điểm sáng rõ nét nhất của vở. Phần nhạc được xử lý chỉn chu, sáng tạo, kết hợp giữa giai điệu truyền thống với cấu trúc âm thanh hiện đại, tạo được không khí dân gian và mang chiều sâu cảm xúc, đủ sức nâng đỡ cảm xúc người xem trong những trường đoạn quan trọng của câu chuyện Tấm - Cám.

Kịch rối "Tấm Cám" trở thành chất liệu thử nghiệm của Nhả hát Múa rối Thăng Long - Ảnh 3.

Thiết kế mỹ thuật thật đẹp và lung linh - vở "Tấm - Cám" của Nhà hát Múa rối Thăng Long

Tấm - Cám và những khoảng trống trong tinh thần thử nghiệm

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ sân khấu thử nghiệm, vở vẫn để lại một số tiếc nuối đáng suy ngẫm.

Trước hết là tính tương tác với khán giả – một yếu tố quan trọng trong xu hướng sân khấu đương đại chưa được khai thác. Vở diễn vẫn chủ yếu đi theo lối kể và minh họa truyền thống, có phần dài dòng và khuôn thước, khiến tiết tấu đôi lúc bị chậm, nhất là với đối tượng khán giả thiếu nhi – lực lượng khán giả chính của múa rối đã đến Nhà hát Phạm Thị Trân để xem cùng cha mẹ. 

Một số phụ huynh cho rằng vở quá dài, nhiều đoạn hát chèo chưa được xử lý thật hợp lý, dẫn đến dài dòng trong cách kể, mà điều đáng nói là nội dung của câu chuyện quá quen thuốc. Nếu được dàn dựng theo kiểu cắt lớp, xâu chuối những sự kiện chính và có góc nhìn mới của các nhân vật về tính phản biện của câu chuyện Tấm - Cám với con mắt khán giả đương đại, thì cách thử nghiệm sẽ đạt hiệu quả hơn.

Một số đoạn thiên về "kể lễ" nhiều hơn là tạo trải nghiệm, làm giảm đi sức sống sân khấu ở những khoảnh khắc lẽ ra cần sự bùng nổ cảm xúc. Trong bối cảnh một liên hoan dành cho các thử nghiệm, đây có thể là điểm mà ê-kíp cần tiếp tục khai phá: làm sao để câu chuyện cổ tích không chỉ được "kể lại", mà được "sống lại" thông qua tương tác, lựa chọn, và sự tham gia của người xem.

Kịch rối "Tấm Cám" trở thành chất liệu thử nghiệm của Nhả hát Múa rối Thăng Long - Ảnh 4.

Dàn nhạc truyền thống dân tộc của Nhà hát Múa rối Thăng Long thật điêu luyện

Về mỹ thuật rối, bên cạnh những con rối đẹp và gợi cảm, vẫn tồn tại một số tạo hình chưa đạt độ lung linh và huyền ảo, đặc biệt trong các cảnh mang tính siêu thực như biến thân, hóa thân, hay sự xuất hiện của ông Bụt. Ánh sáng, dù đã có nhiều cố gắng, đôi lúc vẫn chưa đủ để nâng đỡ những tạo hình này, khiến hiệu ứng thị giác chưa đạt tới độ thăng hoa cần thiết.

Hướng đến diện mạo mới hơn về con đường của múa rối đương đại

"Tấm Cám" của Nhà hát Múa rối Thăng Long, xét cho cùng, là một bước đi đáng trân trọng trên con đường tìm kiếm diện mạo mới cho nghệ thuật rối Việt Nam. Vở không chỉ đem lại một câu chuyện cổ tích cho thế hệ hôm nay, mà còn góp thêm một tiếng nói vào cuộc thảo luận rộng hơn: làm thế nào để múa rối – một loại hình truyền thống - không bị "đóng khung" trong quá khứ, mà tiếp tục sống động trong dòng chảy hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đó là điều mà ban tổ chức hướng đến. Ưu điểm từ kịch bản chuyển thể qua chất liệu chèo là sự tài hoa của tác giả, đã biến những mẫu đối đáp của các nhân vật thành những giai điệu chèo ngọt ngào, ngay cả chất thơ trong kịch rối cũng làm nên những da diết cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống.

Kịch rối "Tấm Cám" trở thành chất liệu thử nghiệm của Nhả hát Múa rối Thăng Long - Ảnh 5.

Những vũ điệu dân gian được đưa vào vở rối "Tấm - Cám" rất đẹp

Tuy nhiên, những điểm còn băn khoăn"chưa được" của vở diễn sẽ trở thành chất liệu quý cho các cuộc hội thảo, tọa đàm bên lề Liên hoan. Bởi thử nghiệm, tự thân nó, không phải là sự hoàn hảo, mà là quá trình đi tìm – đi sai – rồi đi tiếp, sẽ đúc kết một diện mạo mới trong xu thế hội nhập và hướng đến thành quả của Công nghiệp văn hóa ở nước ta.

Và ở hành trình đó, vở rối "Tấm Cám" đã kịp để lại một đề dẫn khá hay để trong cuộc tọa đàm ngày 26-11 tới đây sẽ là không gian tranh luận của nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Câu hỏi làm sao để ký ức dân gian vừa được gìn giữ, vừa được tái sinh trong ngôn ngữ sân khấu mới – không chỉ cho hôm nay, mà cho cả khán giả của ngày mai?

Tin liên quan

Liên hoan quốc tế sân khấu Thử nghiệm 2025 sẽ tổ chức tại 4 thành phố lớn

Liên hoan quốc tế sân khấu Thử nghiệm 2025 sẽ tổ chức tại 4 thành phố lớn

(NLĐO) – Khán giả của bốn thành phố đang háo hức chờ xem sự tranh tài của các sân khấu trong và ngoài nước với mục tiêu thử nghiệm sáng tạo mới cho sàn diễn

Đạo diễn Lê Quý Dương đưa "Các cụ gánh còng lưng" khai mạc Festival Sân khấu Thử nghiệm

(NLĐO) – Vở diễn là tiếng vọng di sản và lời mời gọi từ Festival Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025 hứa hẹn tạo dấu ấn thử nghiệm độc đáo

Hội thảo Sân khấu Thử nghiệm - Tìm đường cho sáng tạo, giữ lửa cho bản sắc

(NLĐO) - Nhiều ý kiến đóng góp cho liên hoan, mở ra sự tranh luận hướng tới sự tìm tòi thử nghiệm cái mới cho sân khấu Việt Nam

diện mạo tấm cám thử nghiệm đương đại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo