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Giáo dục

Không vào lớp 10 công lập, học sinh vẫn rộng cửa

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ, học sinh trượt vào trường THPT công lập không còn là “ngõ cụt”.

Thay vào đó, học sinh có thể lựa chọn vào THPT ngoài công lập, học nghề tại các trường trung cấp, CĐ trên địa bàn.

Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí

Chia sẻ với phóng viên, ThS Thân Thanh Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An (TPHCM), cho biết sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh lớp 10, số lượng phụ huynh tìm hiểu về chương trình đào tạo phổ thông cao đẳng 9+ tại trường tăng đáng kể.

"Ưu điểm của chương trình là rút ngắn thời gian học tập và có kinh nghiệm nghề nghiệp từ sớm. Sau khoảng 4 năm, các em có bằng CĐ, kinh nghiệm thực hành, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay. Đặc biệt, sinh viên hoàn toàn có thể tiếp tục liên thông lên ĐH" - ThS Thanh cho biết.

Không vào lớp 10 công lập, học sinh vẫn rộng cửa vào đại học - Ảnh 1.

ThS Thanh nhấn mạnh xã hội ngày nay cần những người làm được việc, có kỹ năng nghề nghiệp, có tư duy đổi mới, có khả năng thích ứng và tạo ra giá trị thực. Giáo dục nghề nghiệp không còn là lựa chọn thấp hơn mà trở thành lựa chọn phù hợp với người trẻ.

Tương tự, ThS Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao (TPHCM), cho biết trong khi bạn bè đồng lứa mới vừa tốt nghiệp THPT và bắt đầu bước chân vào giảng đường ĐH, học sinh chọn học trung cấp từ sớm đã sở hữu bằng nghề chính quy, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.

Đặc biệt, với chính sách miễn 100% học phí học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS theo quy định của Nhà nước, gánh nặng tài chính của các gia đình sẽ được giảm tải đáng kể.

Tạo điều kiện liên thông tối đa

Chia sẻ tại hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, CĐ và ĐH do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, cho biết một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là thiết lập cơ chế liên thông linh hoạt giữa các trình độ đào tạo theo hướng mở và đa chiều (liên thông ngang, dọc và chéo).

Điều này sẽ tạo điều kiện cho các em học trung cấp, CĐ liên thông lên ĐH và các bậc học cao hơn. Đồng thời, sinh viên tốt nghiệp ĐH có thể quay trở về trung cấp, cao đẳng để trau dồi thêm về kỹ năng tay nghề.

Không vào lớp 10 công lập, học sinh vẫn rộng cửa vào đại học - Ảnh 2.

Đối với các ngành, lĩnh vực STEM, kỹ thuật, công nghệ và ngành trọng điểm quốc gia, dự thảo tạo điều kiện để cơ sở giáo dục áp dụng cơ chế linh hoạt hơn trong tuyển sinh, công nhận kết quả học tập và xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với năng lực và nhu cầu phát triển của người học.

"Liên thông không chỉ được thực hiện từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn mà còn cho phép liên thông ngược nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động" – TS Thủy nhấn mạnh.




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