Ngày 27-9, UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc bà Lưu Thị Hiên (trú xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) kiến nghị đòi lại thửa đất số 159 (đường Ngô Quyền, xã Măng Đen) sang cơ quan công an để điều tra theo quy định.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2012, bà Hiên mua thửa đất số 159, diện tích 210 mét vuông, phía Bắc giáp Đất quy hoạch; phía Nam giáp lô 160.

Năm 2022, bà Hiên làm nhà thì huyện Kon Plong thôn tin sổ đỏ của bà Hiên bị sai giáp ranh tứ cận (phía Bắc giáp thửa đất 158, phía thửa đất số 160) và yêu cầu bà Hiên làm thủ tục đính chính. Bà Hiên không đồng ý, cho rằng nếu đính chính như vậy thì lô đất đã bị hoán đổi sang phần đất dự phòng bên cạnh, sau này sẽ vướng pháp lý. Bà Hiên cũng yêu cầu được cung cấp sơ đồ cấp đất gốc IV, năm 2007, nhưng được thông báo hồ sơ bị mất hết.

Sổ đỏ của bà Lưu Thị Hiên thể hiện phía Bắc lô đất giáp đất quy hoạch, phía Nam giáp lô đất 160

Tháng 8-2024, bà Hiên phát hiện lô đất bị người khác xây dựng công trình, ngăn cản nhưng không được. 4 tháng sau, bà Hiên chấp nhận điều chỉnh sổ đỏ sang lô đất bên cạnh, nhưng lô đất này cũng đã bị người khác đến xây dựng công trình.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Măng Đen đã rà soát các hồ sơ tài liệu liên quan, nhận thấy vụ việc có nhiều nội dung phức tạp.

Qua đối chiếu giữa sơ đồ cấp đất đợt IV, sổ đỏ cấp đổi năm 2012 và kiểm tra thực tế, vị trí thửa đất 159 trùng với một phần diện tích của thửa đất số 160 và 101A đã được tổ chức đấu giá năm 2019. Các thửa đất 160, 101A sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá đã chuyển nhượng cho người khác, do đó không thể thu hồi theo quy định. "Do đó, chính quyền xã Măng Đen đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc qua cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định" - ông Thắng nói.

Lô đất hiện đã được chủ mới mở quán cà phê rất đẹp

Lô đất số 159 có "siêu view" khi ở tầm cao, nhìn ra khoảng rừng rộng lớn, Quốc lộ 24 và là điểm săn mây lý tưởng với khách du lịch

Trong khi đó, bà Hiên cho rằng năm 2019, khi tổ chức bán đấu giá các lô đất dự phòng, chính quyền đã không kiểm tra, cắm mốc trên thực địa. Do đó, có sự sai phạm chồng lấn lên lô đất 159 của bà Hiên. Người trúng đấu giá nhưng không có đất nên chính quyền đã lấy lô đất của bà để cấp. "Sau đó chính quyền đã lừa dối, nhằm đổi lô đất của tôi đang sở hữu sang vị trí khác" - bà Hiên bức xúc nói.