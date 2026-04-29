Kinh tế

Khu đô thị Đại học Quốc tế của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có những gì?

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Khu đô thị Đại học Quốc tế tại rộng 880 ha của tỉ phú Phạm Nhật Vượng định hướng trở thành thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Ngày 29-4, Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Khu đô thị (KĐT) Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM. Với định hướng tiên phong phát triển hệ sinh thái xanh – tri thức toàn diện, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ là hình mẫu của một thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Nghi thức ấn nút khởi công tại Dự án KĐT Đại học Quốc tế

Sự kiện khởi công dự án KĐT Đại học quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại lễ khởi công

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TPHCM, KĐT Đại học Quốc tế có quy mô 880 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỉ đồng. 

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng dự án sẽ kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TPHCM – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, KĐT Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành "điểm đến hội tụ" của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực. 

"Sau khi lễ khởi công, thành phố sẽ tiếp tục tiếp tục tập trung lãnh đạo cơ quan chức năng phối hợp chủ đầu tư kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án triển khai liên tục, đồng bộ đúng quy định pháp luật. Đề nghị chủ đầu tư phát huy cao nhất năng lực, uy tín, trách nhiệm huy động nguồn lực đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn... tuân thủ quy định đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững" - Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy nhấn mạnh. 

- Ảnh 2.

Các lãnh đạo ấn nút khởi công dự án

KĐT Đại học Quốc tế được ví như "lá phổi xanh khổng lồ" của toàn khu vực với khí hậu trong lành, khác biệt so với khu vực xung quanh. Với phương châm đặt "xanh" làm trụ cột cốt lõi trong quá trình phát triển, Khu đô thị Đại học Quốc tế hội tụ 3 yếu tố "Xanh trong quy mô – Xanh trong kết nối – Xanh trong trải nghiệm" để trở thành không gian đáng sống bậc nhất khu vực.

- Ảnh 3.

Máy móc thiết bị thực nghiện nghi thức khởi công tại dự án

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu gồm: Khu Công viên Thiền; khu Công viên Biển Xanh; khu Công viên Tri thức ; khu Công viên Quốc tế và khu Công viên Thiên đường Golf.

- Ảnh 4.

Toàn cảnh thiết kế dự án 880ha nhìn trừ trên cao

Tại dự án, hệ sinh thái giáo dục – tri thức quy mô lớn với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Hệ thống Bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn quốc tế; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall quy tụ các thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới; tổ hợp sân golf 36 hố cùng chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực. Đặc biệt, hệ thống công viên phủ khắp dự án, như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên VinWonders với quy mô hơn 16 ha.

- Ảnh 5.

Ông Lê Khắc Hiệp phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành một biểu tượng mới của Vingroup và Vinhomes ở khu vực Tây Bắc TPHCM – nơi hội tụ hài hòa không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

