Kinh tế

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại

B.Vân

(NLĐO) - Hoạt động thi công được một số công nhân thực hiện bên trong công trình dang dở bỏ hoang nhiều năm qua tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Khu đô thị quốc tế Đa Phước nằm ven biển đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn các phường Hải Châu và Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Nhiều năm qua, dự án vướng vào các bản án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, khiến toàn bộ quá trình thi công đình trệ, nhiều hạng mục biệt thự và nhà phố bị bỏ dở.

Nhiều công trình thi công trở lại bên trong dự án Đa Phước

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 1.

Tại dãy nhà phố bị bỏ hoang lâu nay, nhiều công nhân đưa máy trộn bê tông, vật liệu xây dựng đến để thi công

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 2.

Dù thi công trở lại nhưng hoạt động không rầm rộ, ở dãy nhà này, ghi nhận có khoảng 3 công nhân

Hiện ghi nhận thực tế cho thấy có ít nhất hai khối nhà được thi công trở lại. Một số công nhân làm việc bên trong cùng lượng máy móc hạn chế, trong khi các khối nhà còn lại vẫn trong tình trạng dang dở và chưa có dấu hiệu triển khai thêm.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 3.

Một tòa nhà cao tầng nằm sát biển, công nhân đang thi công xây tường gạch ở tầng 5, vật liệu được chuyển lên trên bằng xe chuyên dùng

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 4.

Nhiều máy móc, vật liệu được tập kết ngay bên dưới tòa nhà

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 5.

Cạnh sân golf, một công trình cũng đang rục rịch thi công, bảo vệ giăng dây ngăn không cho người vào trong

Một phần khu nhà phố và biệt thự đã hoàn thiện, có cư dân sinh sống ổn định; ô tô đậu kín hai bên đường. Bên trong đã hình thành nhiều tiện ích như khu vui chơi, sân bóng, sân golf và các dịch vụ khác.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 6.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 7.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 8.

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân đã ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư và nhận nhà

Chính quyền phường Hải Châu cho biết đây là dự án quy mô lớn trên địa bàn, và đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc dự án tái khởi động.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước gồm hai hợp phần: khu 181 ha (nay là The Sunrise Bay) và khu 29 ha (khu đô thị quốc tế mới Đa Phước), được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2005 với tổng vốn hơn 300 triệu USD.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 9.

Nhiều khối nhà cao từ 5-15 tầng nằm sát nhau ở cạnh mặt đường Nguyễn Tất Thành bỏ hoang nhiều năm nay. Ở tầng dưới hiện đang được trưng dụng để tập kết vật liệu xây dựng, làm quán cà phê

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 10.
Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 11.

Nhiều khối nhà hư hỏng, xuống cấp do bỏ hoang quá lâu

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 12.

Một công trình nhà cao tầng đang thi công phần móng thì bỏ dở, có mặt tiền hướng ra đường Nguyễn Tất Thành

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 13.

Nhiều hạng mục phụ trợ bên trong công trình đã xuống cấp

Quy hoạch dự án bao gồm resort, sân golf 18 lỗ rộng 80 ha, khách sạn cao tầng, căn hộ cao cấp, chung cư 33 tầng với 8.500 căn hộ, trường học quốc tế và câu lạc bộ biển.

Dự án lấn biển do nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai, sau đó hợp tác với Phan Văn Anh Vũ để hợp thức hóa đất nhờ sự tiếp tay của một số lãnh đạo thành phố, trong đó có hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 14.

Hiện trạng bên trong hợp phần dự án 29ha

Khu đô thị quốc tế Đa Phước thi công trở lại sau nhiều năm ngừng trệ - Ảnh 15.

Toàn cảnh dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước

Từ năm 2008, dự án được thi công rầm rộ, san lấp lấn biển từ cửa sông Hàn đến đường Nguyễn Tất Thành.

Tuy nhiên, năm 2017 dự án phải tạm dừng do liên quan các sai phạm của Phan Văn Anh Vũ. The Sunrise Bay chỉ còn vài hạng mục như văn phòng bán hàng hoạt động; một phần đất dưới chân cầu Thuận Phước trở thành nơi tập kết rác.

Khu 29 ha có nhiều nhà đã xây và gần 200 hộ đang sinh sống, khiến việc thu hồi gặp khó. Sai phạm tại dự án này đã gây thiệt hại hơn 11.000 tỉ đồng.


