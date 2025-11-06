HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

KHU TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19 Ở TP HCM: Biểu tượng tinh thần, bản sắc

KIM NGÂN - ANH VŨ

Một tượng đài mang giá trị thực sự phải trở thành biểu tượng tinh thần, phản ánh bản sắc của thành phố và dân tộc

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến (Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM) kiến nghị tượng đài cần được thực hiện với quy mô và hình thức vừa tôn nghiêm, vừa có giá trị mỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Giá trị học tập, truyền cảm hứng

Lẽ đó, không gian xung quanh phải hài hòa với cảnh quan chung của công viên và khu phố lân cận. Đồng thời, cần tính toán chi phí hợp lý, tránh phô trương, tốn kém. "Tôi hy vọng thành phố sớm tổ chức một cuộc thi thiết kế, bao gồm phương án quy hoạch khu vực công viên tại số 1 Lý Thái Tổ và kiểu dáng tượng đài, để người dân có thể tham gia góp ý rộng rãi trước khi triển khai xây dựng. Đây là công việc thiêng liêng, đòi hỏi sự đồng lòng và chung tay của toàn xã hội. Từ đó, chúng ta có thể tìm ra nhiều sáng kiến, hình thức và cách thức phù hợp để tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch COVID-19" - ông Tiến đề nghị.

Theo GS-TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM, chủ trương xây dựng Đài Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã được thành phố đặt ra từ cuối năm 2021. Công trình tưởng niệm này không chỉ để tưởng nhớ những người đã ra đi, mà còn để tôn vinh những người ở lại - những y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên và hàng triệu người dân đã chia sẻ, đùm bọc nhau trong những tháng ngày lịch sử. "Theo tôi, công trình này không nên chỉ dừng lại ở ý nghĩa tưởng niệm, mà cần trở thành một không gian văn hóa dành cho cộng đồng. Không gian ấy không nên chỉ gợi lên cảm giác đau thương, mất mát, mà cần phải chuyển tải tinh thần vượt lên nghịch cảnh, thể hiện sức mạnh đoàn kết, lòng kiên cường và ý chí hồi sinh của các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn đặc biệt ấy" - GS-TS Nguyễn Xuân Tiên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Tiên cho rằng một tượng đài mang giá trị thực sự phải trở thành biểu tượng tinh thần, phản ánh bản sắc của thành phố và dân tộc. Đây không chỉ là một công trình mỹ thuật đặt giữa không gian đô thị, mà là một hình thức nghệ thuật đa chiều, nơi lịch sử, ký ức và văn hóa giao thoa để khắc ghi những giá trị bền vững của con người và thời đại.

KHU TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19 Ở TP HCM: Biểu tượng tinh thần, bản sắc - Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP HCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mang ý nghĩa vĩnh cửu

Nhà điêu khắc Trần Việt Hà cho rằng công trình Đài Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cần đạt được nhiều giá trị: nghệ thuật, thẩm mỹ, quy hoạch và thiết kế tổng thể, nhưng cốt lõi nhất là phải mang ý nghĩa vĩnh cửu. "Hình khối, đường nét, vật liệu và vị trí của tượng đài không chỉ gợi nhớ về quá khứ mà còn lan tỏa thông điệp cho hiện tại, về niềm tin, sự đoàn kết, nhân văn và tinh thần vươn lên để kiến tạo tương lai" - ông Trần Việt Hà phân tích.

Theo chuyên gia đô thị Nguyễn Văn Vương, TP HCM cần một "biểu tượng sống" để biến những ký ức đau thương của đại dịch COVID-19 thành giá trị học tập, truyền cảm hứng và định hình chiến lược phát triển đô thị tương lai. Các tượng đài truyền thống, dù trang trọng, thường tĩnh lặng và thiếu liên kết với đời sống hiện tại. Do đó, ông đề xuất một mô hình mới dựa trên 3 trụ cột: tri thức - trải nghiệm - cộng đồng, nhằm củng cố ý thức chung và hình thành năng lực ứng phó lâu dài.

Mô hình cụ thể là "Trung tâm Tưởng niệm và Ứng phó tình huống khẩn cấp đô thị", một công trình đa chức năng kết hợp tưởng niệm với giáo dục, nghiên cứu và thực hành kỹ năng ứng phó với mọi kịch bản khẩn cấp (dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ, ngập lụt). Công trình được hình dung như một không gian công cộng sống động, kết hợp công viên, hồ nước, sân tập và phòng học trải nghiệm.

Trên diện tích đề xuất 4 ha, cấu trúc gồm 3 khu liên hoàn: Khu Tưởng niệm - Biểu tượng Hồi sinh (1 ha) làm trung tâm, với tượng đài trừu tượng (kim loại, đá, nước, cây xanh) tạo không gian chiêm nghiệm; khu Trung tâm Ứng phó (1,5 ha) phục vụ đào tạo, mô phỏng kịch bản, tích hợp dữ liệu đô thị và sử dụng kiến trúc xanh; và Khu Công viên Sinh thái - Cộng đồng (1,5 ha) dành cho giao lưu, nghỉ ngơi, học tập ngoài trời và tổ chức sự kiện văn hóa. Tinh thần thiết kế nhấn mạnh sự chuyển động, tương tác và bền vững.

"Đây là tư duy tưởng niệm của thế kỷ XXI: không tĩnh lặng mà sống động, gắn kết con người, giáo dục và ứng phó. "Biểu tượng sống" sẽ là cách TP HCM biến bi kịch thành bài học, mất mát thành nguồn lực, và ký ức thành năng lượng sống, trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường, khả năng thích ứng và sức mạnh nội tại của thành phố" - ông Vương nói. 


Tin liên quan

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai

Công trình này không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn mang tầm vóc của một bài học lịch sử sâu sắc hướng tới tương lai.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Tạc ký ức giữa lòng thành phố

Công trình được kỳ vọng không chỉ để tưởng niệm, mà còn phải lay động cảm xúc và mang giá trị giáo dục sâu sắc

Sun Group cam kết hoàn thành khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên đán 2026

(NLĐO)- Sun Group cam kết tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên Đán 2026

TP HCM khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đài tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo