Thời sự

Sun Group cam kết hoàn thành khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên đán 2026

Tin: Sơn Nhung; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Sun Group cam kết tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên Đán 2026

Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vừa có văn bản gửi đến UBND TP HCM cam kết tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên Đán 2026.

Sun Group cũng thông báo đến UBND TP HCM về việc chỉ định đơn vị thành viên là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu sẽ đại diện cho tập đoàn thực hiện đầu tư xây dựng công trình với tư cách là đơn vị tài trợ.

(NLĐO)- Sun Group chỉ định đơn vị thành viên thực hiện đầu tư xây dựng khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 với tư cách là đơn vị tài trợ. - Ảnh 1.

Góc đường số 1 Lý Thái Tổ làm khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Triều)

Trước đó Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

(NLĐO)- Sun Group chỉ định đơn vị thành viên thực hiện đầu tư xây dựng khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 với tư cách là đơn vị tài trợ. - Ảnh 2.

Một góc biệt thự Chú Hỏa trong khu vực dự kiến làm Khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Triều)

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 31-10 phải bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời để đơn vị tài trợ sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10-11. Đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên. 

UBND phường Vườn Lài tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30-11.

Tin liên quan

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Một công trình, nhiều thông điệp

TP HCM mời người dân đóng góp ý kiến cho công trình đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai

Công trình này không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn mang tầm vóc của một bài học lịch sử sâu sắc hướng tới tương lai.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Tạc ký ức giữa lòng thành phố

Công trình được kỳ vọng không chỉ để tưởng niệm, mà còn phải lay động cảm xúc và mang giá trị giáo dục sâu sắc

Sun Group nạn nhân Covid-19 đài tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19
