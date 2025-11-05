Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vừa có văn bản gửi đến UBND TP HCM cam kết tài trợ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước Tết Nguyên Đán 2026.

Sun Group cũng thông báo đến UBND TP HCM về việc chỉ định đơn vị thành viên là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu sẽ đại diện cho tập đoàn thực hiện đầu tư xây dựng công trình với tư cách là đơn vị tài trợ.

Góc đường số 1 Lý Thái Tổ làm khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Triều)

Trước đó Văn phòng UBND TP HCM vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.



Một góc biệt thự Chú Hỏa trong khu vực dự kiến làm Khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Hoàng Triều)

Theo đó, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 31-10 phải bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ là Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời để đơn vị tài trợ sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP HCM được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10-11. Đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên.

UBND phường Vườn Lài tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30-11.