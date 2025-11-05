Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai

HẢI YẾN

Công trình này không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn mang tầm vóc của một bài học lịch sử sâu sắc hướng tới tương lai.

Với các y - bác sĩ tuyến đầu, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ để tưởng nhớ mất mát mà còn là một điểm tựa tinh thần cho người ở lại.

Tôn vinh tinh thần đoàn kết, khắc ghi sự hy sinh

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), nhận định tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 là nơi tưởng nhớ những người đã qua đời, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết toàn dân.

Mục đích của việc xây dựng đài tưởng niệm không phải để gợi lại nỗi đau đã qua. Trên hết, đây là một hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là không gian văn hóa - lịch sử để toàn xã hội cùng tưởng nhớ những người đã ra đi, một lời khẳng định trân trọng rằng sự hy sinh của họ không bao giờ bị lãng quên.

Song hành với sự tưởng nhớ thiêng liêng đó, công trình này còn mang một sứ mệnh quan trọng là tôn vinh và khắc ghi tinh thần đoàn kết toàn dân. Đây chính là giá trị cốt lõi, là sức mạnh tinh thần vô song đã giúp chúng ta đứng vững và vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tinh thần đoàn kết vĩ đại đó cần được thể hiện một cách cụ thể, trang trọng, đặc biệt là qua việc ghi nhận xứng đáng công lao to lớn của ngành y tế cùng các tổ chức xã hội. Họ chính là những lực lượng ở tuyến đầu, đã cống hiến, dấn thân và hy sinh thầm lặng vì sự an toàn của cộng đồng.

Công trình này không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn mang tầm vóc của một bài học lịch sử sâu sắc hướng tới tương lai. Nó là lời nhắc nhở thường trực để chúng ta rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh và ứng phó các thảm họa.

Từ những bài học đó, đài tưởng niệm sẽ trở thành nơi bồi đắp, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và lòng nhân ái, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khi đó, ThS-BS Cao Xuân Minh, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, cho biết ông từng đề xuất TP HCM nên có một nơi tưởng niệm ngay khi đại dịch đi qua. Theo ông, đây là nơi để những người ra đi được tri ân và người ở lại có chỗ gửi gắm nỗi niềm.

"Có những đứa trẻ bỗng mồ côi cha mẹ, có người mất vợ, mất chồng, mất cả gia đình. Nỗi đau của người ở lại còn dài lâu hơn cả sự ra đi. Người mất coi như xong, còn người sống mang trong mình tổn thương khi chẳng thể tiễn biệt người thân trọn vẹn. Nhiều người chỉ kịp nhận về một bình tro cốt… Tang thương ấy khiến chúng ta nhận ra giá trị sự sống và bình an" - BS Minh nói.

BS Minh bày tỏ tượng đài không cần hoành tráng, mà chỉ cần một góc nhỏ bình yên, nơi mọi người có thể lắng lại, tưởng niệm cùng nhau, nhắc nhớ tình thương, trách nhiệm và hướng thiện.

Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP HCM: Điểm tựa cho người ở lại, lời nhắc nhở cho tương lai - Ảnh 1.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ (TP HCM) nhìn từ trên cao, sẽ được dành để xây dựng công viên và Khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lời nhắc nhở từ tuyến đầu

Là một trong những bác sĩ tham gia công tác phòng chống đại dịch COVID-19, BS Nguyễn Viết Thịnh, Phó Giám đốc Thường trực Bệnh viện Dã chiến số 1 (huyện Bình Chánh cũ), cho rằng chủ trương xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 là một quyết định giàu tính nhân văn. Đây không đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là điểm tựa tinh thần, một sự ghi nhận cần thiết và thiêng liêng cho những gì thành phố đã trải qua.

Theo BS Thịnh, đài tưởng niệm, trước hết, là nơi để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ những con số thống kê vô hồn, mà tưởng nhớ từng sinh mạng, từng người cha, người mẹ, người đồng nghiệp, người hàng xóm đã không thể đi tiếp cùng chúng ta. Đó là sự thật đau thương và là vết sẹo chung mà đại dịch COVID-19 để lại.

BS Thịnh gợi mở: "Chúng ta, đặc biệt là những y - bác sĩ tuyến đầu, đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly trong im lặng, quá nhiều nỗ lực níu kéo sự sống bất thành sau những lớp bảo hộ ngột ngạt. Vì vậy, nơi này sẽ là không gian để nỗi đau chung được chính thức thừa nhận, xoa dịu và những người đã khuất được an ủi trong một ký ức tập thể. Hơn cả một nơi tưởng niệm, đây còn là một lời cảnh tỉnh thiết thực và nghiêm khắc. Công trình nhắc nhở người dân về ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, về giá trị của sự đoàn kết và về việc không bao giờ được chủ quan trước dịch bệnh". Đối với riêng đội ngũ y tế, những người đã ở tâm dịch, cũng theo BS Thịnh, công trình này như một lời tri ân những hy sinh thầm lặng, song cũng là bài học về tinh thần trách nhiệm, về thiên chức của người thầy thuốc khi đối mặt những thử thách khốc liệt nhất. "Chúng ta đã thề bảo vệ sự sống và đài tưởng niệm này củng cố thêm lời thề đó. Đài tưởng niệm không chỉ thuộc về quá khứ. Nó là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cho tình người và là di sản để thế hệ mai sau phải luôn trân trọng sự sống và chuẩn bị kỹ càng hơn cho bất kỳ thử thách nào" - BS Thịnh nhắn nhủ.

Cùng quan điểm, chị T.T.B.T, từng tham gia công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Tân cũ và hiện là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, cũng cho rằng tượng đài là nơi để tưởng niệm và gửi gắm thông điệp cho cộng đồng.

Về ý nghĩa, chị T. cho rằng đây còn là cột mốc đánh dấu sự đồng lòng của cả nước vượt qua đại dịch, thể hiện tình yêu thương và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân và nhân viên y tế.

Chị T. đề nghị việc xây dựng cần đi đôi với bảo tồn không gian xanh. Chị đề xuất đài tưởng niệm nên có quy mô vừa phải, nhỏ gọn, tránh bê-tông hóa quá mức. "Nên chừa lại khuôn viên cây xanh, chừa "lá phổi" cho thành phố, để người dân dễ lui tới, vừa tưởng niệm, viếng vừa có không gian thư giãn, tận hưởng thiên nhiên" - chị T. góp ý. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo