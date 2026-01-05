Khủng hoảng tâm lý ở học sinh chưa được nhận diện và hỗ trợ kịp thời

Sáng 5-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty Bayer Việt Nam tổ chức chương trình "Gọi tên cảm xúc" tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng, TPHCM) với sự tham gia của 1.400 học sinh.

Học sinh đặt câu hỏi tại chương trình

Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, bên cạnh áp lực học tập ngày càng gia tăng, sức khỏe tinh thần của học sinh THCS đang trở thành vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều em phải đối mặt với những khó khăn về cảm xúc, tâm lý nhưng chưa được nhận diện và hỗ trợ kịp thời.

Thực tế cho thấy đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc liên quan đến bạo lực học đường, tổn thương tâm lý và hành vi cực đoan trong lứa tuổi học sinh, gây bàng hoàng cho dư luận và để lại hậu quả nghiêm trọng cho gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu những dấu hiệu bất ổn về tâm lý được phát hiện sớm và có sự can thiệp phù hợp, nhiều hệ lụy đau lòng hoàn toàn có thể được ngăn chặn.

Đằng sau những giờ học trên lớp, những bài kiểm tra và điểm số là nhiều áp lực vô hình mà học sinh phải gánh chịu: Lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tổn thương cảm xúc. Tuy nhiên, không phải em nào cũng đủ khả năng gọi tên cảm xúc của mình, càng khó hơn trong việc tìm người để chia sẻ và tìm cách vượt qua.

Các em còn được giao lưu với các ca sĩ trẻ

Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh dù rất yêu thương con nhưng lại lúng túng trong việc đồng hành cùng con khi các em bước vào tuổi dậy thì - giai đoạn nhạy cảm với nhiều biến động về tâm sinh lý. Không ít học sinh cho rằng cha mẹ bận rộn, thiếu thời gian lắng nghe hoặc lo sợ bị trách mắng, phán xét nên lựa chọn giấu kín cảm xúc, tìm đến bạn bè hoặc thậm chí là những mối quan hệ trên mạng để giãi bày.

Tại chương trình, học sinh được tương tác như chơi mini game, hỏi - đáp và trao đổi trực tiếp, các chuyên gia giúp các em nhận diện, gọi tên và từng bước quản lý cảm xúc cá nhân; khuyến khích phát huy những cảm xúc tích cực, hạn chế các cảm xúc tiêu cực phát sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, với chủ đề "Phụ huynh - Bạn đồng hành cùng con", chương trình tập trung chia sẻ về vai trò của phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho con; các dấu hiệu cho thấy trẻ đang gặp khó khăn về cảm xúc và cần được can thiệp kịp thời; những nguyên nhân khiến con cái khép mình, không chia sẻ với cha mẹ. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời gian lắng nghe tâm tư, trăn trở của phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con và cùng tìm kiếm những hướng tiếp cận phù hợp.



