HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Khuyến cáo nóng: Tài xế không được lưu thông qua đèo Lò Xo!

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tài xế được khuyến cáo không lưu thông qua đèo Lò Xo do sạt lở nghiêm trọng, cần nhiều ngày để khắc phục.

Sáng 18-11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo tài xế tạm thời không lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua đèo Lò Xo để ra TP Đà Nẵng do đang sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, những ngày qua mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng xảy ra sạt nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn tuyến qua TP Đà Nẵng có nhiều điểm bị sạt lở nặng, gây tắc đường.

Khuyến cáo tài xế không đi qua đèo Lò Xo vì sạt lở - Ảnh 1.

Đèo Lò Xo đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng

Do đó, dù đoạn đường qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn có thể lưu thông nhưng khi các phương tiện vẫn sẽ bị kẹt khi ra tới địa phận TP Đà Nẵng.

Do đó, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo tài xế tạm thời không đi theo tuyến này. Để ra TP Đà Nẵng, tài xế có thể chọn di chuyển theo Quốc lộ 24 để thay thế.

Khi Quốc lộ 14 hoàn thiện việc san sạt, khắc phục các điểm sạt lở lực lượng CSGT sẽ thông báo để người dân biết.

Tại Quốc lộ 14 thuộc địa phận TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng đang huy động người, phương tiện tổ chức san gạt, hốt dọn đất đá. Tuy nhiên, do trong khu vực trên có mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, dự kiến cần 2 đến 3 ngày mới xử lý xong.

Khuyến cáo tài xế không đi qua đèo Lò Xo vì sạt lở - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện hiện đang bị ách tắc khi qua đèo Lò Xo

Chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo tài xế hạn chế di chuyển qua cung đường trên để tránh bị ách tắc. Tuy nhiên từ trước đó, một số tài xế lưu thông theo hướng TP Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, khi di chuyển đến khu vực trên đã không may bị mắc kẹt, cần tiếp tế lương thực, nước uống.



Tin liên quan

Khen thưởng nhiều người cứu trợ tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Khen thưởng nhiều người cứu trợ tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

(NLĐO) - Những người này đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, cứu trợ các tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo trong mưa lũ

Thông tuyến đèo Lò Xo sau nhiều ngày ách tắc, hàng chục tài xế được "giải thoát"

(NLĐO) – Sau 5 ngày ách tắc vì sạt lở khiến hàng chục tài xế bị mắc kẹt, đèo Lò Xo đã được thông tuyến hoàn toàn.

5 ngày mắc kẹt giữa núi rừng đèo Lò Xo của hàng chục tài xế

(NLĐO) – Đến sáng 30-10, một phần đèo Lò Xo đã được thông tuyến tạm thời, nhưng nhiều tài xế vẫn đang bị mắc kẹt tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo