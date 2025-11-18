Sáng 18-11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo tài xế tạm thời không lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua đèo Lò Xo để ra TP Đà Nẵng do đang sạt lở nghiêm trọng.



Theo đó, những ngày qua mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo, giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng xảy ra sạt nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn tuyến qua TP Đà Nẵng có nhiều điểm bị sạt lở nặng, gây tắc đường.

Đèo Lò Xo đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng

Do đó, dù đoạn đường qua tỉnh Quảng Ngãi vẫn có thể lưu thông nhưng khi các phương tiện vẫn sẽ bị kẹt khi ra tới địa phận TP Đà Nẵng.

Do đó, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo tài xế tạm thời không đi theo tuyến này. Để ra TP Đà Nẵng, tài xế có thể chọn di chuyển theo Quốc lộ 24 để thay thế.

Khi Quốc lộ 14 hoàn thiện việc san sạt, khắc phục các điểm sạt lở lực lượng CSGT sẽ thông báo để người dân biết.

Tại Quốc lộ 14 thuộc địa phận TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng đang huy động người, phương tiện tổ chức san gạt, hốt dọn đất đá. Tuy nhiên, do trong khu vực trên có mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, dự kiến cần 2 đến 3 ngày mới xử lý xong.

Nhiều phương tiện hiện đang bị ách tắc khi qua đèo Lò Xo

Chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo tài xế hạn chế di chuyển qua cung đường trên để tránh bị ách tắc. Tuy nhiên từ trước đó, một số tài xế lưu thông theo hướng TP Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, khi di chuyển đến khu vực trên đã không may bị mắc kẹt, cần tiếp tế lương thực, nước uống.







