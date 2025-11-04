Khen thưởng nhiều người cứu trợ tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Ngày 4-11, UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khen thưởng 17 tập thể và 56 cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ "phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn" trong các đợt mưa lũ tháng 10-2025.



Trong đó, hai tập thể là Trạm CSGT Ngọc Hồi và Đội SOS đèo Lò Xo, cùng 8 cá nhân được tuyên dương vì có thành tích trong việc cứu trợ, tiếp tế các tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Lực lượng CSGT và các thành viên Đội SOS đèo Lò Xo trực tiếp vào điểm sạt lở để cứu trợ, tiếp tế lương thực đã được khen thưởng

Trong số 6 cán bộ, chiến sĩ CSGT được tuyên dương có Thượng tá Dương Văn Khôi, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi; Thượng tá Trịnh Văn Luyến, Trưởng Trạm CSGT Ngọc Hồi, Trung tá Võ Tá Hà, Phó Trưởng trạm và 3 cán bộ Trạm CSGT Ngọc Hồi; cùng các anh Võ Quý Thắng và Bùi Văn Huân, thành viên Đội SOS đèo Lò Xo.

Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô, cho biết mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng, uy hiếp tính mạng người dân. Trước tình hình đó, các tập thể và cá nhân nêu trên đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.



Chính quyền địa phương mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục đồng hành trong công tác phòng chống thiên tai và hỗ trợ người dân

Riêng vụ sạt lở đèo Lò Xo khiến khoảng 65 phương tiện với gần 100 tài xế bị cô lập nhiều ngày. Lãnh đạo Phòng CSGT, Trạm CSGT Ngọc Hồi và Đội SOS đèo Lò Xo đã trực tiếp vào điểm sạt lở để cứu trợ, tiếp tế lương thực, thậm chí có sáng kiến sử dụng thiết bị bay vận chuyển hàng hóa, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, toàn bộ tài xế đều an toàn.

Địa phương cũng mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong công tác phòng chống thiên tai và hỗ trợ người dân thời gian tới.