Thời sự

Khuyến khích giảm 50% giá phòng cho du khách mắc kẹt do bão số 5 tại Cát Bà

Tr.Đức

(NLĐO)- Các cơ sở lưu trú được khuyến khích giảm 50% giá phòng đối với những du khách bị mắc kẹt, chưa thể di chuyển về đất liền do ảnh hưởng của bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, UBND đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đã ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tăng cường hỗ trợ, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho du khách đang lưu trú.

Khuyến khích giảm giá phòng 50 % cho du khách mắc kẹt bão số 5 tại Cát Bà - Ảnh 1.

Từ 15 giờ ngày 24-8, Hải Phòng đã dừng các hoạt động phà Đồng Bài - Cái Viềng

Theo đó, các cơ sở lưu trú được khuyến khích giảm 50% giá phòng đối với những du khách bị mắc kẹt, chưa thể di chuyển về đất liền do ảnh hưởng của bão. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách, đồng thời giảm giá tối đa các dịch vụ để chia sẻ khó khăn với du khách trong thời gian lưu trú bắt buộc.

Chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh tích cực đồng hành cùng du khách, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh du lịch Cát Bà - Cát Hải an toàn, thân thiện và trách nhiệm.

Những giải pháp này không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho du khách, mà còn thể hiện tinh thần hiếu khách, trách nhiệm của địa phương trong ứng phó với thiên tai.

Trước đó, từ 15 giờ ngày 24-8, Hải Phòng đã dừng các hoạt động phà Đồng Bài - Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long; hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo.

Tin liên quan

Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

(NLĐO) - Bão số 5 - Kajiki đã giảm tốc độ di chuyển từ 20-25 km/giờ, xuống 15 km/giờ, điều này có nguy hiểm?

Hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường, cấm đường tạm thời để ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão số 5 đổ bộ, tỉnh Nghệ An vừa ra công văn hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường từ 11 giờ ngày 25-8.

CLIP: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki)

(NLĐO) - Hàng nghìn tàu thuyền Quảng Trị đã dồn về cảng Gianh, cửa Roòn và các bến neo đậu tránh bão số 5. Gió giật, sóng lớn khiến ngư dân căng mình giữ tàu.

bão số 5 cát bà du khách mắc kẹt diễn biến phức tạp
