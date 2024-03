Kích cầu du lịch từ các lễ hội ẩm thực

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 31-3 tại TP HCM, giới thiệu hơn 400 món ngon 3 miền đến người dân thành phố và du khách.



Đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM

Chị Ngọc Minh (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết việc đến và tìm hiểu, thưởng thức những món ăn ngon tại các lễ hội ẩm thực là sở thích của chị và gia đình. Năm ngoái, chị dẫn cả nhà đến Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023 để dùng thỏa thích các món từ ốc nhồi, cá ngừ Phú Yên đến thịt nướng, cơm lam...

Năm 2023, lễ hội này đón hơn 80.000 lượt khách tới tham quan, thưởng thức ẩm thực. Năm nay, quy mô lễ hội được mở rộng, có thể phục vụ cùng lúc 12.000 lượt khách. Hơn 40 đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group sẽ giới thiệu đến du khách hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền tại các gian hàng ẩm thực được bố trí thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Những lễ hội ẩm thực là cơ hội tốt để quảng bá du lịch

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội - cho biết lễ hội nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam. "Lễ hội có nhiều hoạt động tương tác giữa du khách và nghệ nhân, sẽ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực cho du khách, trong đó có Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới" - ông Phạm Huy Bình kỳ vọng.

Tiếp đó, dự kiến vào tháng 5-2024, tại TP HCM cũng diễn ra Lễ hội Bánh mì lần 2. Lễ hội Bánh mì sẽ được tổ chức hằng năm để trở thành sự kiện văn hóa ẩm thực hấp dẫn, sản phẩm du lịch thu hút du khách. Năm ngoái, lễ hội lần đầu tiên đã đón hơn 100.000 lượt khách.

"Bánh mì là món ăn rất được khách quốc tế ưa thích, muốn thưởng thức khi tới Việt Nam. Do đó, Lễ hội Bánh mì nói riêng và những sự kiện lễ hội ẩm thực được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, định kỳ sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút sự quan tâm của du khách, nhất là khách quốc tế. Năm nay, chúng tôi muốn đón ít nhất khoảng 100.000 lượt khách tới lễ hội này" - bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, nhấn mạnh.

Sáng tạo ẩm thực Việt theo khẩu vị quốc tế

Từ nhiều năm qua, du lịch ẩm thực được xác định là một trong những sản phẩm quan trọng, góp phần nâng cao lợi thế của du lịch Việt Nam.

Việt Nam vốn nổi tiếng với những món ăn đa dạng, phong phú. Mới đây, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đã đăng bài viết danh sách 100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt Nam xếp vị trí đầu tiên. Cuối năm 2023, qua bình chọn của các tổ chức và trang thông tin ẩm thực uy tín, Hà Nội đã vinh dự giành giải "Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023". TasteAtlas cũng công bố danh sách 100 Best Cuisines in the World, trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 22 trong 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2023. Theo danh sách 100 Best Food Cities in the World, TP Huế xếp hạng 28 trong 100 thành phố có món ăn ngon nhất thế giới…

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, nhận định với vị trí đặc thù bên rừng bên biển, trải dài từ Bắc đến Nam, Việt Nam được thế giới xem như cửa ngõ từ Đông sang Tây. Nhờ vào lợi thế đa dạng và phong phú, ẩm thực Việt Nam đã phản ánh rõ nét sự giao thoa văn hóa sâu sắc với thế giới, qua du lịch. Hàng trăm ngàn nhà hàng ẩm thực Việt Nam có mặt khắp thế giới. Ngược lại, tại Việt Nam, hầu hết các tỉnh, thành đều có nhà hàng phục vụ món ăn truyền thống của nhiều nước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, phát triển du lịch không thể thiếu du lịch nông nghiệp. Trong đó, ẩm thực và văn hóa ẩm thực là những yếu tố cốt lõi góp phần tạo thương hiệu quốc gia để lôi kéo khách đến.

Để ẩm thực Việt thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn trên thế giới, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ và toàn diện. Thứ nhất, không ngừng nâng cao chất lượng và sáng tạo ẩm thực Việt. Ẩm thực Việt Nam cần mang đậm bản sắc văn hóa nhưng cũng cần có nét hiện đại, phù hợp với khẩu vị của du khách quốc tế. Thứ hai, tạo ra các trải nghiệm ẩm thực độc đáo, hấp dẫn. Du khách không chỉ muốn thưởng thức món ăn ngon mà còn muốn trải nghiệm văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Thứ ba, sử dụng hiệu quả công nghệ số để quảng bá ẩm thực Việt Nam. Thứ tư, tăng cường hợp tác với các tổ chức, hiệp hội ẩm thực quốc tế để quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.