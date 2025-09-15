Kịch trinh thám trở lại ấn tượng

Những câu chuyện bí ẩn, hồi hộp nhưng giàu tính nhân văn được các đạo diễn làm mới bằng thủ pháp dàn dựng đương đại, khiến nhiều khán giả từ thế hệ trung niên đến giới trẻ nồng nhiệt đón nhận.

Cuốn hút người xem

Tối 14-9, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh đã công diễn phiên bản mới vở "Rồi 30 năm sau" của tác giả Hà Triều - Hoa Phượng, do đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng. Trong không gian sân khấu, từng mảnh đời của một gia tộc tài phiệt thập niên 1960 được mở ra: những bí mật chôn giấu, những hạnh phúc tưởng chừng có thật, những sự thật phũ phàng được phơi bày.

Đạo diễn Ngọc Duyên không chọn sao chép nguyên bản mà khéo léo lồng ghép thủ pháp kịch nói đương đại, khiến "Rồi 30 năm sau" vừa giữ trọn những tinh hoa vừa mới mẻ, gần gũi với khán giả hôm nay. Tiếng cười chua cay, những giây phút thắt nghẹn và cả sự hồi hộp đến tận hồi kết đã khiến khán phòng nín thở dõi theo.

Trước đó, ngày 12-9, Sân khấu Thiên Đăng cũng gây chú ý với vở "Hạc Vỹ Lan" của tác giả Thanh Hương, do Hoàng Thái Quốc đạo diễn. Lấy bối cảnh một phòng trà Sài Gòn xưa, câu chuyện mở ra từ tiếng hát của nữ ca sĩ Hạc Vỹ Lan, để rồi cuốn khán giả vào những vụ án kỳ lạ, những cuộc đối đầu kịch tính. Đạo diễn Hoàng Thái Quốc đã tái hiện đúng chất "Sài Gòn xưa", từ ngôn ngữ, phong thái cho đến âm nhạc, khiến khán giả như lạc vào một thế giới vừa trữ tình vừa bí ẩn.

Một cảnh trong vở kịch “Hạc Vỹ Lan” của Sân khấu Thiên Đăng

Tại Sân khấu Mới của ê-kíp Hoài Linh - Minh Nhật - Như Trúc, vở "Bóng ma rạp hát Lệ Hoa" (tác giả Hoàng Mẫn, đạo diễn Công Danh, biên tập Như Trúc) cũng vừa ra mắt, xoay quanh những bí mật của một gia tộc giàu có ở Sài Gòn xưa. Đạo diễn chọn thủ pháp dàn dựng ly kỳ, hồi hộp, đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không chỉ là câu chuyện kịch mà chính việc dựng cảnh, ánh sáng, lời thoại dồn dập... đã tạo nên một "trò chơi tâm lý" hấp dẫn, cuốn hút người xem.

Thú vị hơn, vở "Bạch Hải Đường" (tác giả Nguyễn Huỳnh, đạo diễn Ái Như) của Sân khấu Hoàng Thái Thanh lấy cảm hứng từ kịch bản cải lương nổi tiếng. Câu chuyện tái hiện giai đoạn 1960 ở Sài Gòn với nhiều biến động, một tướng cướp khét tiếng sa vào vòng lao lý, gia đình tan nát chỉ vì sự phản trắc của người vợ.

Hơn cả câu chuyện về kẻ cướp và bi kịch, vở kịch "Bạch Hải Đường" chạm vào trái tim người xem với thông điệp nhân văn: giữa sự bạc ác của lòng người vẫn le lói ánh sáng của tình bạn, sự công tâm và lòng nhân ái.

Cầu nối thế hệ

Các vở diễn nêu trên đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Các đạo diễn đã chọn cách làm mới, vừa giữ được không khí của thời đại cũ vừa đưa vào thủ pháp hiện đại để vở kịch không lạc hậu trong mắt khán giả hôm nay.

Có thể nói dòng kịch trinh thám xưa đang cho thấy sức sống mạnh mẽ trên sân khấu TP HCM. Đây vẫn là thể loại "ăn khách", là "chiếc gương" phản chiếu nhân tình thế thái trong xã hội, để khán giả vừa hồi hộp theo dõi vừa lặng lẽ suy ngẫm về giá trị nhân văn.

Đáng chú ý, trong các suất diễn gần đây, bên cạnh lớp khán giả trung niên vốn từng chứng kiến thời hoàng kim của kịch trinh thám còn có sự xuất hiện của đông đảo khán giả trẻ. Điều này cho thấy sự hấp dẫn của thể loại này - vốn nằm ở sự hoài niệm nhưng qua góc nhìn của tác giả, đạo diễn trẻ hôm nay đã thổi vào đó hơi thở mới.

Việc hưởng ứng của người trẻ cũng mở ra một tín hiệu lạc quan, cho thấy nếu tiếp tục được đầu tư công phu, dòng kịch trinh thám hoàn toàn có thể trở thành cầu nối thế hệ. Nó giúp khán giả hôm nay hiểu hơn về bối cảnh, đời sống, tâm lý xã hội của một giai đoạn lịch sử; đồng thời trao cho họ cơ hội để cùng rung động, cùng hồi hộp, cùng suy tư như khán giả năm xưa.

Theo các nhà chuyên môn, kịch trinh thám không đơn thuần chỉ thể hiện sự kịch tính hay bất ngờ. Ẩn sau từng lớp màn bí mật, từng vụ án, từng số phận bi kịch luôn là những câu hỏi lớn về đạo đức, công lý, tình người. Đó chính là lý do khiến khán giả, từ thế hệ từng trải đến lớp trẻ, vẫn tìm thấy sự đồng cảm và rung động khi xem kịch trinh thám.

NSƯT Ca Lê Hồng nhìn nhận: "Sự trở lại của kịch trinh thám xưa không đơn thuần là một cuộc "ôn cố tri tân" mà còn là minh chứng về khả năng "tái sinh", thích ứng của sân khấu TP HCM trước nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng, nhất là thế hệ trẻ".



