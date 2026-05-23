Kiểm điểm nữ văn thư "quên" gửi hồ sơ khiến 10 người lỡ cơ hội xét vào công chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm điểm nữ văn thư "quên" gửi hồ sơ khiến 10 người lỡ cơ hội xét vào công chức

Cao Nguyên

(NLĐO) - Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã tổ chức kiểm điểm các cá nhân liên quan đến việc "quên" gửi hồ sơ, làm lỡ cơ hội xét tuyển công chức của 10 người.

Ngày 23-5, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tổ chức họp phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một nữ văn thư phường do thiếu sót trong việc gửi văn bản đến Sở Nội vụ Đắk Lắk đề nghị tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức .

- Ảnh 1.

Phường Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm điểm cá nhân "quên" gửi hồ sơ xét tuyển công chức cho 10 người

Theo ông Kiên, phường cũng kiểm điểm một công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội vì thiếu quyết liệt trong công tác tham mưu, chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến chậm trễ trong quá trình gửi văn bản, ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký danh sách tiếp nhận người vào làm công chức.

Nhiều phường, xã đã hoàn tất thủ tục, riêng phường Buôn Ma Thuột "quên" gửi hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 10 người có nguyện vọng xét tuyển.

Đến ngày 22-4, thiếu sót mới được phát hiện và văn bản được gửi bổ sung. Tuy nhiên, thời điểm này, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk đã họp, chốt danh sách ứng viên tham gia kỳ sát hạch.

Do quá hạn đăng ký, 10 cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã “mất suất” tham gia kỳ sát hạch công chức do tỉnh tổ chức từ ngày 5 đến 7-5.

Mới đây, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã có văn bản gửi các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức để tham gia kỳ sát hạch bổ sung, dự kiến diễn ra ngày 29-5.

Do đó, UBND phường Buôn Ma Thuột đã gửi danh sách 10 cán bộ từng “lỡ cơ hội” đến sở để được tham gia kỳ sát hạch bổ sung, nhằm đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Tin liên quan

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

Phường "quên" gửi hồ sơ, 10 người không được xét vào công chức!

(NLĐO) – Phường Buôn Ma Thuột đã "quên" gửi hồ sơ cho Sở Nội vụ khiến 10 người không được đưa vào danh sách xét tuyển công chức.

Kiểm điểm 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT liên quan đơn tố cáo của giáo viên

(NLĐO) – Năm nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã bị kiểm điểm liên quan đến việc tố cáo của một giáo viên.

Nhiều nguyên lãnh đạo sở bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

(NLĐO) - 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu (cũ) bị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau tố cáo của một giáo viên.

tỉnh Đắk Lắk rút kinh nghiệm kiểm điểm cán bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo