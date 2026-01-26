HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhiều nguyên lãnh đạo sở bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Vân Du

(NLĐO) - 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu (cũ) bị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sau tố cáo của một giáo viên.

Chiều 26-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan kết luận tố cáo của ông Nguyễn Văn Thuyết.

Nhiều nguyên lãnh đạo sở bị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu nơi ông Thuyết từng công tác

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu theo kết luật nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ); về hạn chế, thiếu sót trong tham mưu giải quyết tố cáo...

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu gồm: ông Trương Công Lập, nguyên giám đốc; ông Hồ Quang Huy, nguyên giám đốc; ông Ngô Đoàn Nguyễn, nguyên phó giám đốc; ông Nguyễn Văn Hảo, nguyên phó giám đốc; ông Trác Văn Đây, nguyên phó giám đốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Trường THPT chuyên Bạc Liêu… Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bà Tô Ngọc Dung, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở GD-ĐT Bạc Liêu (đã nghỉ hưu); ông Đinh Quốc Trí, nguyên quyền Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Bạc Liêu; ông Lâm Văn Tỷ, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở GD-ĐT Bạc Liêu; bà Phú Thị Cẩm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (đã nghỉ hưu).

Đồng thời, giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Hồ Quang Võ, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu; ông Nguyễn Trung Trực, thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu.

Trước đó, ông Thuyết (cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu) tố cáo tới lãnh đạo tỉnh về việc bị Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác vào năm 2016 với lý do trường đánh giá 2 năm liền xếp loại chuyên môn trung bình.

UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại đối với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD-ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định.

Tin liên quan

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra liên quan dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị kiểm điểm vì 12 hộ dân chưa có nhà để về sau thiên tai

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở.

Dự án bệnh viện ngàn tỉ dở dang: Kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND TP Cần Thơ

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

Bạc Liêu kiểm điểm Sở GD-ĐT nguyên lãnh đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo