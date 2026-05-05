Kiểm lâm Ninh Bình xử lý 8 vụ khai thác, tàng trữ cây muội hồng, phạt 45 triệu đồng

Ngày 5-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết trước tình trạng trên địa bàn người dân tự ý vào các khu vực rừng, núi đá để khai thác trái phép cây muội hồng với mục đích bán làm cây cảnh, cây bonsai nhằm thu lợi, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm vào cuộc ngăn chặn, xử lý.

Công an và lực lượng kiểm lâm kiểm tra, thu giữ cây muội hồng trên địa bàn

Để bảo đảm an ninh trật tự, tính mạng và sức khỏe người dân, bảo vệ nguồn tài nguyên lâm sản, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm rà soát các khu vực rừng tự nhiên, tăng cường tuần tra và ngăn chặn từ sớm các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để phát sinh "điểm nóng" về khai thác, thu gom cây muội hồng và cây rừng tự nhiên trái phép trên địa bàn.

Đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8 vụ với 8 đối tượng về hành vi khai thác, tàng trữ trái phép cây muội hồng, phạt tiền 45 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, buôn bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng trên địa bàn.

Cây và phôi cây muội hồng được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện tại một hộ dân

Cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium myrtifolium (thuộc họ Sim), là loài cây thân gỗ hoặc bụi thân gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, thường mọc ở các khu vực núi đá, vách đá, sườn núi và sinh cảnh rừng tự nhiên.

Từ cuối năm 2025, loài thực vật này bị đẩy giá trên thị trường một cách bất thường, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo,… nên muội hồng đang là tâm điểm bị một số đối tượng săn lùng, đào bứng để làm cây cảnh. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, khi cây có nguồn gốc từ tự nhiên, việc tự ý khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, quảng cáo, tiêu thụ đều là những hành vi vi phạm pháp luật.