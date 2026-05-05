Thời sự

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ 823 cây, phôi cây muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Kiểm lâm Thanh Hóa đang triển khai phương án xử lý 823 cây, phôi cây muội hồng thu giữ được, nếu cây chết sẽ tiến hành tiêu hủy chứ không làm tiêu bản.

Ngày 4-5, trao đổi với Báo Người Lao Động về việc xử lý tang vật cây muội hồng mà lực lượng kiểm lâm thu giữ, ông Hoàng Văn Chuyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang triển khai phương án xử lý đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đưa ra.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ 823 cây, phôi cây muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết - Ảnh 1.

Cây muội hồng tang vật được đưa về Vườn Quốc gia Bến En ươm trồng, chăm sóc

Theo ông Hoàng Văn Chuyên, ngay sau khi tình trạng khai thác, mua bán, tàng trữ cây muội hồng nở rộ, Chi cục đã triển khai các phương án xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng này. "Tính đến ngày 29-4, các lực lượng của kiểm lâm đã bắt giữ, xử lý 49 vụ, thu giữ 557 cây muội hồng và 266 phôi cây muội hồng (thân, rễ) với trọng lượng khoảng 1.800 kg, xử phạt 263 triệu đồng"- ông Chuyên thông tin.

Cũng theo ông Chuyên, cây muội hồng thường sống ở núi đá, khi thu giữ, cây dễ chết, gây khó khăn trong việc bảo quản và duy trì sự sống, nên khi bắt giữ một vụ nào đó, chi cục chỉ đạo phải xử lý ngay bằng cách dâm gốc để đảm bảo cây sống.

Ông Chuyên cũng thừa nhận có tình trạng cây muội hồng đã chết trước khi phát hiện, thu giữ và chết trong quá trình chăm sóc chờ xử lý. Tuy nhiên, số lượng cây đã chết bao nhiêu, chưa có con số thống kê cụ thể.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ 823 cây, phôi cây muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết - Ảnh 2.

Hàng chục cây muội hồng khi thu giữ đã chết khô, đang được bảo quản tại Vườn Quốc gia Bến En

"Đến nay, chúng tôi đã thống nhất phương án chuyển giao cây muội hồng thu giữ cho 2 vườn quốc gia và 2 khu bảo tồn tiếp tục chăm sóc. Trong quá trình chuyển giao sẽ kiểm đếm, phân loại xem cây nào còn sống, cây nào đã chết. Quan điểm của chúng tôi là không thanh lý, để tránh việc thương mại hóa loài cây này. Còn sau khi chăm sóc, cây sống khỏe thì sẽ xin ý kiến có hướng bảo tồn tiếp theo"- ông Chuyên nêu quan điểm.

Về thông tin cho rằng cây chết sẽ được đưa về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để xử lý làm tiêu bản, ông Chuyên cho biết muội hồng chỉ là thây thực vật thông thường, không có giá trị để nghiên cứu, vì thế khi cây chết sẽ tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cũng cho rằng cây muội hồng tuy không phải loại cây quý, không phải thực vật trong nhóm bảo vệ. Tuy nhiên, đây là cây rừng tự nhiên, lại sống trên núi đá, việc khai thác ồ ạt không chỉ ảnh hưởng tới an ninh rừng, mà tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người đi khai thác. "Tại Thanh Hóa đã có 2 trường hợp rơi núi đá tử vong do khai thác muội hồng"- ông Chuyên nêu thực trạng.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ 823 cây, phôi cây muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết - Ảnh 3.

Tại Hạt Kiểm lâm Như Thanh (xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), rất nhiều cây muội hồng bị thu giữ đã chết trong quá trình chăm sóc

Về hướng xử lý trong tương lai, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, hạt kiểm lâm phối hợp xử lý nghiêm tình trạng khai thác, buôn bán, tàng trữ cây muội hồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, tại Thanh Hóa rộ tình trạng người dân vào rừng khai thác, vận chuyển, buôn bán cây muội hồng (một loại cây có tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim; đang được giới sinh vật cảnh săn lùng để chơi bonsai, để phòng trà, thiền...).

Mặc dù lực lượng kiểm lâm, công an cũng đã vào cuộc bắt giữ, xử lý nhiều vụ, thế nhưng tình trạng khai thác, buôn bán cây muội hồng vẫn không thuyên giảm.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc buôn bán, khai thác cây muội hồng; đồng thời thống nhất phương án đưa toàn bộ cây và phôi muội hồng thu giữ về các Vườn Quốc gia Bến En, Xuân Liên và các Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu để chăm sóc, bảo tồn.

Kiểm lâm Thanh Hóa thu giữ 823 cây, phôi cây muội hồng, sẽ tiêu hủy cây chết - Ảnh 4.

Một cây muội hồng tang vật hiếm hoi còn sống ở Hạt Kiểm lâm Như Thanh

Văn bản yêu cầu, tang vật sau tịch thu thuộc sở hữu toàn dân, việc xử lý phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật. Các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động sau khi ra quyết định tịch thu phải khẩn trương xây dựng phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bàn giao cho đơn vị tiếp nhận, kèm theo đầy đủ hồ sơ, biên bản.

Trong thời gian chưa bàn giao, đơn vị quản lý tang vật phải chịu trách nhiệm bảo quản, tránh để xảy ra hư hỏng, thất thoát.

Lắp camera bảo vệ cây muội hồng tang vật

(NLĐO)- Vườn Quốc gia Bến En đang lên phương án bảo tồn cây muội hồng tang vật mà kiểm lâm thu giữ, đồng thời lắp camera an ninh để chống trộm

(NLĐO)- Sau khi "đột kích" 1 nhà dân, lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa đã phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp.

(NLĐO)- Để tránh số cây muội hồng thu giữ bị chết, Kiểm lâm Thanh Hóa đã lên phương án đưa cây về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc

