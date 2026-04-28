Kiểm lâm "đột kích" nhà dân, thu giữ 122 cây muội hồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau khi "đột kích" 1 nhà dân, lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa đã phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp.

Ngày 28-4, tin từ Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng - Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hà Trung kiểm tra, thu giữ hơn 100 cây muội hồng trong vườn 1 nhà dân.

Kiểm lâm "đột kích" nhà dân, thu giữ 122 cây muội hồng - Ảnh 1.

Hình ảnh kiểm lâm "đột kích" nhà dân phát hiện, thu giữ hơn 100 cây muội hồng

Theo lực lượng kiểm lâm, ngày 24-4, đơn vị nhận được tin báo từ người dân về việc tại khu vườn của gia đình anh Y. ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng tập kết nhiều cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngày 25-4, lực lượng chức năng kiểm tra khu vườn, phát hiện và thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số cây muội hồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, số tang vật đã được kiểm lâm Thanh Hóa bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ giữa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rộ lên tình trạng người dân vào rừng đi "săn" cây cảnh muội hồng gây tiềm ẩn nguy cơ về an ninh rừng.

Trước thực trạng trên, kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm địa phương vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người dân vào rừng đào cây muội hồng. Đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Kiểm lâm "đột kích" nhà dân, thu giữ 122 cây muội hồng - Ảnh 2.

Số muội hồng được kiểm lâm bàn giao cho Vườn quốc gia Bến En chăm sóc

Mới đây, Hạt kiểm lâm Cẩm Thủy cũng phát hiện và thu giữ 15 phôi cây muội hồng (trọng lượng 81 kg) được tập kết tại bưu điện xã Cẩm Thạch, chuẩn bị ký gửi đi địa phương khác tiêu thụ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cây muội hồng chủ yếu mọc ở mỏm đá cheo leo, hoặc rừng có trữ lượng thấp. Muội hồng là dạng cây bụi thân gỗ, chỉ là lâm sản phụ nhưng lại được thổi giá rất cao, việc khai thác cây này rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Để đảm bảo an ninh rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản khuyến cáo người dân cần tỉnh táo đánh giá đúng giá trị cây này để tránh bị cuốn theo "cơn sốt" giá và khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán cây muội hồng trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân trên địa bàn và cho biết việc săn lùng muội hồng làm cây cảnh, bonsai không những tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc tự ý khai thác cây rừng tự nhiên khi chưa được cấp phép là hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tùy mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) đang trở thành hiện tượng trong giới sinh vật cảnh. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành. Chính vẻ đẹp giản dị mà độc đáo ấy đã khiến muội hồng được giới chơi bonsai, nhà sưu tầm cây cảnh, và cả các chủ không gian thiền, phòng trà, spa đặc biệt ưa chuộng.


Tin liên quan

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý cây muội hồng thu giữ như thế nào?

(NLĐO)- Để tránh số cây muội hồng thu giữ bị chết, Kiểm lâm Thanh Hóa đã lên phương án đưa cây về các vườn quốc gia, khu bảo tồn để chăm sóc

Mật phục bắt xe máy chở 6 cây muội hồng từ trên núi xuống

(NLĐO)- Khi đang vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống, người đàn ông quê Thanh Hóa đã bị lực lượng kiểm lâm ở Ninh Bình phối hợp công an bắt quả tang

Kiểm lâm thu giữ hàng trăm cây cảnh muội hồng, phạt tiền cả trăm triệu đồng

(NLĐO)- Trước cơn sốt chơi cây cảnh muội hồng, Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử lý tịch thu hàng trăm cây muội hồng, xử phạt gần 150 triệu đồng.

