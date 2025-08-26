HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Gần 5.000 m2 hoa, cây cảnh bị mất, hư hỏng sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở trung tâm Hà Nội đã có 4.960 m2 và 2 giá hoa bị dẫm đạp hư hỏng hoặc mất trộm.

Ngày 25-8, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2-9, diễn ra vào tối 21-8 và tối 24-8, đơn vị đã phối hợp cùng các nhà thầu kiểm tra hiện trường và ghi nhận thực tế hiện trạng.

Gần 5.000 m2 hoa, cây cảnh bị mất, hư hỏng sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh- Ảnh 1.

Luống hoa trước và sau khi tổ chức tổng hợp luyện ngày 24-8. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình kiểm tra, Trung tâm xác định nhiều diện tích thảm cỏ, cây cảnh, thảm hoa tại một số khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, khu vực Quảng trường Ba Đình… đã bị dẫm đạp, mất trộm, hư hỏng nặng (bị gãy, dập nát, bật gốc, trơ đất…). Bên cạnh đó một số giá hoa treo, chậu hoa bị xô lệch, một số giỏ hoa không còn đảm bảo thẩm mỹ, không còn chậu hoa trên hiện trường.

Tính đến ngày 25-8 tổng khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là gần 4.960 m2 và 2 giá hoa. Theo đó, ngày 21-8 khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là hơn 1.270 m2 và 2 giá hoa, còn ngày 24-8 là hơn 3.680 m2.

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, ngay sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện, Trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn cây dập nát, gãy hỏng và vệ sinh mặt bằng. Đối với khối lượng cây cảnh, thảm cỏ bị hư hỏng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội đề xuất giao các nhà thầu duy trì cây xanh, thực hiện dọn dẹp mặt bằng, cắt tỉa cành lá bị hư hỏng và tăng cường chăm sóc,...Còn đối với khối lượng cây hoa, cây cảnh trang trí bị hư hỏng hoàn toàn, trung tâm đề xuất thực hiện trồng mới sau buổi tổng duyệt ngày 30-8 để tránh lãng phí,...

Để phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào ngày 2-9, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường vào các khung giờ nhất định ở 54 tuyến phố vào các ngày 27-8 (buổi sơ duyệt), 30-8 (buổi tổng duyệt) và 2-9 (Lễ kỷ niệm).

Tin liên quan

Biển người "rồng rắn" đi tàu điện về Quảng trường Ba Đình xem hợp luyện diễu binh

Biển người "rồng rắn" đi tàu điện về Quảng trường Ba Đình xem hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Hàng ngàn người dân từ ngoại thành đã "rồng rắn" đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông về Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh tối nay 24-8

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- TP Hà Nội lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng để người dân theo dõi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Xem diễu binh, diễu hành A80, người dân có thể để xe máy, ô tô ở đâu?

(NLĐO) - Ban tổ chức bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường ĐH và 68 vị trí lòng đường hỗ trợ tập kết phương tiện của người dân theo dõi các hoạt động của A80.

diễu binh xem diễu binh Quốc Khánh hoa, cây cảnh bị dẫm đạp
