Khảo sát tại chợ Tân Định (phường Tân Định, TP HCM) ngày 6-3, các tiểu thương khu vực bán hải sản cho biết khác với các năm trước, đầu năm nay chợ khá vắng khách nên giá cả không biến động. Tương tự, tại khu vực bán trái cây, phóng viên cũng ghi nhận những sản phẩm phục vụ tiêu dùng hằng ngày hầu như ổn định; chỉ một số trái cây cúng như xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu... và hàng nhập khẩu là tăng giá.

Cố gắng giữ giá hàng hóa, dịch vụ

Bà Trần Thị Xuân Thảo, kinh doanh thực phẩm tại chợ Tân Định, cho hay ngoài những mặt hàng giữ giá ổn định như trong Tết, một số sản phẩm thậm chí đã tăng giá 2 lần, như cà phê hòa tan tăng giá 5.000 đồng/hộp vào trước Tết và tăng thêm 5.000 đồng/hộp sau Tết. Trong khi đó, nhiều tiểu thương kinh doanh hàng ăn phản ánh các chi phí đầu vào như gas đã tăng 10.000 đồng/bình, hạt đậu trắng tăng 3.000 đồng/kg... nhưng quán vẫn cố gắng giữ giá.

Theo bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc Điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (chuỗi siêu thị Organicfood), siêu thị đã ngưng kinh doanh một số mặt hàng nhập khẩu do giá cao bởi tác động từ chi phí vận chuyển. Hiện siêu thị bán các sản phẩm cũ với giá cũ, tìm kiếm các nhà cung cấp có giá tốt và tăng cường kinh doanh sản phẩm trong nước đạt chất lượng và giá rẻ hơn.

Trong khi đó, ngay từ trước Tết âm lịch, nhiều quán ăn bình dân ở TP HCM đã tăng giá. Chủ một tiệm bánh canh cá lóc tại phường Hiệp Bình tăng giá 5.000 đồng/tô với lý do chi phí đầu vào tăng. "Khách thắc mắc vì sao tăng giá, tôi cũng ngại nhưng nếu không điều chỉnh thì không đủ bù chi phí. Nếu thuê thêm nhân viên thì chắc chắn càng khó xoay xở" - chủ quán này nói.

Một quán mì Quảng tại TP HCM cũng vừa tăng giá 3.000-5.000 đồng/suất sau khi giữ giá suốt 3 năm. Chị Hoài Thu, chủ tiệm bánh mì ở phường Tân Định, buộc phải tăng giá mỗi ổ bánh mì thêm 2.000 đồng khi giá thịt heo, giò chả đã tăng 10.000 đồng/kg và rau củ cũng tăng giá không ít.

Ở góc độ người tiêu dùng, anh Trương Quốc Thành, nhân viên văn phòng tại phường Tân Thuận (TP HCM), cho rằng mức tăng 3.000-5.000 đồng đối với mỗi hàng hóa, dịch vụ là không lớn song cộng nhiều khoản lại sẽ kéo chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể.

Giá một số mặt hàng, dịch vụ đã tăng từ sau Tết âm lịch, có khả năng tăng thêm bởi tác động của giá xăng dầu.Ảnh: NGỌC ÁNH

Áp lực lớn với ngành vận tải

Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Trần Quốc, cho biết dù giá xăng dầu tăng đột biến nhưng chưa thể đàm phán tăng giá cước vận tải bởi hợp đồng đã ký kết từ trước. Nếu muốn tăng giá cước, doanh nghiệp (DN) phải báo trước 10 ngày đến khách hàng. Chưa kể, nếu giá xăng dầu còn tiếp tục biến động thì việc đề xuất điều chỉnh giá cước nhiều lần liên tiếp sẽ gây bất tiện cho cả đôi bên.

Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP HCM, giá dầu tăng hơn 3.000 đồng/lít sẽ ảnh hưởng đến giá cước hơn 4%. Các DN vận tải đã rục rịch tăng giá cước tương ứng đối với khách hàng vãng lai, nhưng với khách hàng hợp đồng thì phải cố gắng "gồng gánh" nếu không thương lượng được.

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, phân tích: Xăng dầu chiếm 30%-40% chi phí vận hành của DN vận tải nên khi giá xăng dầu tăng đột biến sẽ làm chi phí này tăng mạnh. Trong khi đó, nhiều DN khó điều chỉnh giá cước ngay do phải đăng ký hoặc phải cạnh tranh với thị trường. Khi đó, biên lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí có DN phải giảm chuyến.

Các hãng taxi như Vinasun, Mai Linh... cho biết đang cố gắng tiếp tục "chịu đựng" thêm một thời gian, nếu giá nhiên liệu tăng tiếp thì bắt buộc điều chỉnh giá cước.

Cũng chung tinh thần chia sẻ với khách hàng, ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát (hãng xe Sao Việt) - cho biết dù tiếp nhận rất nhiều thông tin phản ánh của DN vận tải liên quan tăng giá xăng dầu nhưng trước mắt, hiệp hội chưa đề xuất điều chỉnh cước. Ông khuyến cáo các DN trong ngành tiết giảm tối đa chi phí, theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới và điều hành giá của nhà nước... để có đề xuất giá vận tải phù hợp.

Tại Đà Nẵng, các DN cũng phản ánh dù nhiều hợp đồng dịch vụ có điều khoản điều chỉnh theo biến động giá xăng dầu song biên độ tăng lần này được đánh giá là rất lớn nên cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng đều lúng túng. Các DN và đối tác đang tích cực đàm phán, chia sẻ khó khăn với nhau. "Thông thường, sau khi tăng giá xăng dầu khoảng 10-15 ngày, giá các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên thị trường cũng điều chỉnh theo. Nhà nước cần có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm giảm bớt áp lực cho DN, bao gồm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn biến động mạnh" - ông Mai Minh Vương - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhất Phong Vận - kiến nghị.

Bảo đảm ổn định vĩ mô

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính - đánh giá mức tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành vừa qua là mức rất cao, có thể gây áp lực tăng CPI và gây bất lợi cho điều hành kinh tế vĩ mô. Theo tính toán, với các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu xăng dầu, tác động tăng giá là khá lớn, chẳng hạn giá dịch vụ vận tải có thể tăng 6,3%, thủy sản đánh bắt xa bờ tăng 10,5%, khai thác than tăng gần 10%...

"Trong bối cảnh hiện nay, để giá xăng dầu ở mức "có thể chịu đựng được", nếu còn dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì cần sử dụng ngay nhằm kìm hãm bớt đà tăng. Cùng với đó, nhà nước cần xem xét xử lý các khoản thu từ những sắc thuế để hỗ trợ DN kinh doanh xăng dầu, từ đó làm giảm bớt tác động của giá xăng dầu đến các ngành sản xuất và tiêu dùng trong nước" - ông Thỏa góp ý.

Theo PGS-TS Phạm Thế Anh, Trưởng Khoa Kinh tế học Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nhận định xung đột tại Trung Đông có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng dầu mỏ nên cơ quan điều hành cần đánh giá kỹ tác động đối với từng ngành, từ đó xây dựng các kịch bản chính sách phù hợp. Với phần nguồn cung xăng dầu có thể tự chủ, cần chủ động tổ chức sản xuất và cung ứng tốt hơn nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường quốc tế. Đồng thời, các sắc thuế liên quan đến xăng dầu cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để hạn chế tác động "kép".

PGS-TS Phạm Thế Anh cũng lưu ý áp lực lạm phát có thể gia tăng khi giá năng lượng tăng mạnh, đòi hỏi điều hành chính sách tín dụng, tiền tệ phải thận trọng. DN cũng cần chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh phù hợp; tìm kiếm các nguồn nguyên, nhiên liệu thay thế để giảm thiểu rủi ro từ biến động giá năng lượng toàn cầu.

Về phía Bộ Công Thương, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết bộ đang phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu, trình Thủ tướng xem xét quyết định. Trong đó, có thể tính đến kịch bản xung đột hạ nhiệt, xung đột kéo dài... Ngoài ra, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ xem xét sớm ban hành nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với thực tế.

Liên quan sử dụng công cụ bình ổn giá xăng dầu, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, giải thích việc quyết định sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu phải báo cáo Chính phủ và thực hiện theo đúng quy định của Luật Giá. Ngoài ra, việc chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chỉ là một trong các công cụ bình ổn, cơ quan điều hành còn có thể sử dụng các công cụ khác như thuế, phí...

Bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường Ngày 6-3, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp; đồng thời khẳng định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3-2026 cơ bản được bảo đảm. Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học. Cùng với đó, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng...



