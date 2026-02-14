HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vận hành tối ưu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết

T.Trực

(NLĐO) – Dự báo nhu cầu xăng dầu tăng cao dịp Tết, đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chủ động vận hành công suất tối ưu.

Ngày 14-2, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR – đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất) cho biết luôn chủ động vận hành nhà máy ở công suất tối ưu, duy trì hoạt động xuyên Tết nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Vận hành tối đa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Theo BSR, dịp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng của người dân tăng mạnh, kéo theo mức tiêu thụ xăng dầu gia tăng đột biến. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho thị trường trong nước mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Vận hành tối đa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết - Ảnh 2.

Trong các ngày nghỉ Tết, BSR vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định, hiệu quả

Ngay trong 2 tháng đầu năm 2026, BSR dự kiến sản xuất khoảng 1,34 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại. Theo ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhà máy đã xây dựng kế hoạch vận hành ở mức 124 - 125% công suất quy đổi. Mức công suất cao thể hiện sự ổn định của dây chuyền công nghệ cũng như năng lực quản trị, vận hành của đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Vận hành tối đa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết - Ảnh 3.

Các trạm xuất xăng dầu đường thủy và đường bộ được BSR tổ chức hoạt động bình thường trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Để duy trì hoạt động ổn định trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, BSR đã lên kế hoạch tiếp nhận nguyên liệu đầu vào ngay trong những ngày Tết. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tiếp nhận 5 chuyến tàu chở dầu thô và nguyên liệu, gồm 3 chuyến dầu thô trong nước, 1 chuyến dầu thô nhập khẩu và 1 chuyến cấu tử nguyên liệu.

Vận hành tối đa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu dịp Tết - Ảnh 4.

Các nhân sự BSR sẽ làm việc xuyên Tết để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Cùng với việc duy trì sản xuất, BSR đặc biệt chú trọng công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh trong dịp Tết. 

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR, việc vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở mức công suất cao trong dịp Tết không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn là trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xuyên suốt là duy trì hoạt động an toàn, ổn định, chủ động nguồn nguyên liệu, tối ưu công suất và tổ chức xuất bán linh hoạt, kịp thời, không để xảy ra gián đoạn hay thiếu hụt xăng dầu trên thị trường.

