Thời sự

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ các công ty liên quan VNA, VNPT, Vnsteel lỗ hàng trăm, nghìn tỉ đồng

Theo Tâm An/Vietnamnet

Theo Kiểm toán Nhà nước, tại Vnsteel, 8 công ty liên danh, liên kết lỗ lũy kế hơn 3.441 tỉ đồng; VNA có 1 công ty con lỗ lũy kế 11.056 tỉ đồng...

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2025. Trong đó, có đề cập đến tình hình sản xuất kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhà nước.

Kết quả kiểm toán cho thấy 9/9 Tập đoàn, Tổng công ty (TCT), Công ty sản xuất kinh doanh có lãi. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của PVN 33.350,98 tỉ đồng; VNA 8.007,88 tỉ đồng; VNPT 5.318,49 tỉ đồng; Vinachem 2.377,43 tỉ đồng; TCT Đông Bắc 617,10 tỉ đồng; Vnsteel 337,84 tỉ đồng; Vietlott 283,06 tỉ đồng; Dofico 228,85 tỉ đồng; Hancorp 60,80 tỉ đồng.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại một số đơn vị cao trên 30%, như: Vietlott 49,3%; TCT Đông Bắc 31,37%.

Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp còn một số hạn chế. Theo đó, KTNN điểm mặt một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý tiền, quản lý dòng tiền chưa hiệu quả.

Công ty TNHH MTV Vinausteel-Vnsteel, Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel tại hồ sơ lựa chọn ngân hàng gửi tiền không có thông tin chào lãi suất của các ngân hàng.

Loạt doanh nghiệp nhà nước đạt lợi nhuận "khủng" năm 2024. Ảnh: Nam Khánh

Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất chưa xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm và không lưu trữ tài liệu so sánh lãi suất của các ngân hàng khi gửi tiền; Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam chưa phân tích dòng tiền để tối ưu hóa số tiền và kỳ hạn gửi; Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất chỉ tham khảo lãi suất của 2 ngân hàng nơi công ty mở tài khoản giao dịch thường xuyên…

Một số đơn vị tồn kho lĩnh vực xây lắp, bất động sản lớn (Hancorp: Công ty mẹ 698,81 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội là 357,64 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư thương mại Hancorp 1 là 50,07 tỉ đồng); Chi phí xây dựng dở dang tồn đọng nhiều năm chưa quyết toán (Hancorp: Công ty mẹ 29,71 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư thương mại Hancorp 1 là 19,64 tỉ đồng từ năm 2015).

KTNN cho biết, một số đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ.

Cụ thể, Công ty mẹ - Hancorp: 4/7 công ty con lỗ lũy kế 25,07 tỉ đồng, trong đó 2/4 công ty con không phát sinh doanh thu năm 2024.

Công ty mẹ - VNPT: 09/24 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư 354,99/579,85 tỉ đồng.

Công ty mẹ - Vnsteel: 2 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư 131,50/1.253,21 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng 225,05 tỉ đồng.

Công ty mẹ - Dofico: 3/7 công ty con còn lỗ lũy kế, trong đó Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long lỗ lũy kế 179,13 tỉ đồng, chiếm 54% vốn chủ sở hữu.

Công ty mẹ - VNA: 1 công ty con lỗ lũy kế/vốn đầu tư là 11.056/632,87 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng 100% và 2 công ty con có lợi nhuận nhưng còn lỗ lũy kế tại 31/12/2023 là 113,58 tỉ đồng.

PVGAS: 3 công ty con lỗ lũy kế tại 31/12/2024 là 1.052,06 tỉ đồng, trong đó 1 công ty đang thực hiện thủ tục giải thể.

TCT CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí: 1 công ty con lỗ lũy kế 374,92 tỉ đồng, phải trích lập dự phòng tương ứng 25,81% vốn đầu tư và 1 công ty con lỗ năm 2024 là 43,45 tỉ đồng.

KTNN cũng điểm danh một số khoản đầu tư của Tập đoàn, TCT, công ty vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ.

Cụ thể, Công ty mẹ - Vnsteel: 8 công ty liên danh, liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư tại 31/12/2024 là 3.441,21/2.016,62 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng 1.105,05 tỉ đồng và 2 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư 700,77/302,74 tỉ đồng, đã trích lập dự phòng 29,64 tỉ đồng.

Công ty mẹ - VNPT: 7/27 công ty liên doanh, liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư 275,52/229,97 tỉ đồng và 2/27 công ty còn lỗ lũy kế, không có báo cáo tài chính năm 2024 (1 công ty lỗ lũy kế đến năm 2022 là 5,9 tỉ đồng và 1 công ty lỗ lũy kế đến năm 2023 là 14,82 tỉ đồng); 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư 25,53/10 tỉ đồng, 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) đến năm 2022 còn lỗ lũy kế 134 tỉ đồng, không có báo cáo tài chính năm 2023 và 2024; 1/7 công ty (đầu tư dài hạn khác) đang làm thủ tục giải thể, phá sản.

Công ty mẹ Vietnam Airlines: 2 công ty liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư 112,8/100,91 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam: 1 công ty liên kết lãi năm 2024 nhưng còn lỗ lũy kế 77,33 tỉ đồng.

Công ty mẹ - Hancorp : 6/13 công ty liên kết lỗ lũy kế/vốn đầu tư 173,09/135,27 tỉ đồng; 5/17 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế/vốn đầu tư 235,97/214,29 tỉ đồng và 4/17 công ty (đầu tư dài hạn khác) dừng hoạt động, không lập báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty mẹ - Dofico: 4/9 công ty liên kết còn lỗ lũy kế, trong đó 3/4 công ty lỗ lũy kế từ 43% đến vượt vốn chủ sở hữu.

PVPOWER: 2 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế tại 31/12/2023 là 488,46 tỉ đồng và 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế tại 31/12/2024 là 104,97 tỉ đồng.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam: 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) lỗ lũy kế 2.520,77 tỉ đồng, dự phòng đầu tư tài chính 90 tỉ đồng, bằng 100% vốn đầu tư và 1 công ty (đầu tư dài hạn khác) đã dừng hoạt động từ quý 4/2013; Công ty CP Cao su Đà Nẵng: 01 công ty (đầu tư dài hạn khác) đã giải thể năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Tổng kiểm toán Nhà nước

