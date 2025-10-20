Kiểm toán Nhà nước chuyển 17 vụ việc sang cơ quan điều tra

Chiều 20-10, tại kỳ họp thứ 10, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn đã báo cáo Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Theo ông Ngô Văn Tuấn, đến thời điểm 30-9, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính gần 255.000 tỉ đồng và hơn 125 triệu USD. KTNN đã kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...

KTNN đã đề xuất Ban Chỉ đạo đưa vào diện theo dõi đối với một số dự án có dấu hiệu lãng phí được phát hiện qua kiểm toán; đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát Điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời, phối hợp cung cấp nhiều tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để làm rõ theo thẩm quyền.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, KTNN đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; xây dựng "Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán" để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán đã cho ý kiến đối với hơn 4.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.

Đối với nhiệm kỳ 2026 – 2031 sắp tới, ông Ngô Văn Tuấn cho biết ngành kiểm toán sẽ đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong thực thi công vụ.

KTNN sẽ lựa chọn để tổ chức kiểm toán toàn ngành đối với một số chủ đề lớn gắn với việc quản lý điều hành ngân sách nhà nước, có tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội.

Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ đổi mới phương pháp kiểm toán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, công nghệ cao và sử dụng chuyên gia trong hoạt động kiểm toán, nhất là việc sử dụng chuyên gia trong kiểm toán lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, môi trường, đánh giá chất lượng công trình, dự án đầu tư.

Ông Ngô Văn Tuấn kiến nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của kiểm toán, nhất là cơ chế, chính sách và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm. Ông cũng đề nghị rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ, KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những nội dung trái hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn đối với 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp (gồm 13 luật, 36 nghị định, 88 thông tư, 16 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 785 văn bản khác), tăng 19,3% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.



