Hàng không siết chặt an toàn, chất lượng phục vụ Đại hội Đảng XIV

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mùa Lễ hội Xuân 2026.

Hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài dịp Tết Dương Lịch. Ảnh: Phan Công

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng không chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ kế hoạch phục vụ giai đoạn cao điểm; không để gián đoạn, ảnh hưởng đến dây chuyền vận tải, chất lượng dịch vụ hàng không trong mùa cao điểm; cũng như phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp các Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội qua đường hàng không.

An toàn, chuyên nghiệp và nhân ái

Toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, an ninh hàng không, lấy hành khách, người dân là trung tâm phục vụ; thái độ chu đáo, tận tâm, chuyên nghiệp và nhân ái; bảo đảm ứng xử văn minh, tôn trọng, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu chính đáng của hành khách. Ưu tiên, hỗ trợ phục vụ người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật, người có công với Cách mạng; quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi nhằm động viên người lao động tham gia phục vụ trong các giai đoạn cao điểm.

Cục trưởng yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động và đảm bảo năng lực dự báo thị trường; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách, tối ưu hiệu quả khai thác đội máy bay, công tác xây dựng lịch bay; điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm slot được xác nhận.

Theo dõi tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn; đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật máy bay; chủ động nguồn cung ứng vật tư, khí tài, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng hoạt động khai thác; hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa; tổ chức bán vé đúng khung giá, chính sách giá đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền tới hành khách việc mua vé máy bay tại các đại lý ủy quyền, các kênh phân phối chính thức; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bán vé của các đại lý; bảo đảm giá bán đúng quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hành vi thu tiền ngoài quy định khi có phản ánh.

Đồng thời chủ động theo dõi thông tin, phản ánh về công tác phục vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để kịp thời xứ lý, giải quyết; không để phát sinh các tình huống gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy; cung cấp thông tin đầy đủ về nguyên nhân, tình trạng chuyến bay trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy tới hành khách; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, khiếu nại của hành khách liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hàng không, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách và uy tín của hãng hàng không.

Đảm bảo mọi điều kiện phục vụ các chuyến bay đêm

Một trong những nội dung quan trọng được Cục trưởng yêu cầu là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cần xây dựng phương án phục vụ, tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn hàng không, an ninh trật tự tại cảng hàng không, đặc biệt đảm bảo mọi điều kiện phục vụ các chuyến bay đêm.

Chủ trì điều phối để tối ưu hóa hoạt động khai thác nhà ga, sân đậu và đường hạ cất cánh, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, không để xảy ra ùn tắc tại Cảng hàng không.

Cục trưởng cũng lưu ý ACV làm việc với các đơn vị nhượng quyền (đặc biệt là taxi) hoạt động 24/24 giờ theo lịch bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; cam kết không tăng giá dịch vụ trái quy định trong dịp cao điểm, cũng như khẩn trương rà soát, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại các nhà ga, đảm bảo tối đa không gian công cộng phục vụ hành khách.

Ngoài ra, phối hợp với Cảng vụ hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), cơ quan Hải quan và Sở Xây dựng địa phương triển khai phương án phân luồng, chống ùn tắc tại cửa ngõ sân bay, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.