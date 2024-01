Kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại doanh nghiệp ở Bình Dương

Tối 17-1, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH San Len Việt Nam (xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Việc này nằm trong kế hoạch của Công an tỉnh Bình Dương về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; cũng như kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCCC & CNCH về việc đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Công ty TNHH San Len Việt Nam có 100% vốn đầu tư Trung Quốc; chuyên sản xuất nhựa phụ kiện giày.

Công ty có hơn 40 công nhân, thời điểm kiểm tra có 15 người đang làm ca đêm.

Tại đây, cán bộ PCCC & CNCH đã kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng của đội PCCC cơ sở, thực hiện nhấn nút báo cháy, kiểm tra chế độ thường trực báo cháy của trung tâm báo cháy; kiểm tra thao tác, nhận thức của đội PCCC cơ sở về công tác xử lý tình huống khi cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ quản lý về PCCC tại cơ sở: hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, hồ sơ thực tập phương án PCCC&CNCH, hồ sơ công tác tự kiểm tra an toàn PCCC. Theo ghi nhận, tất cả công tác về PCCC & CNCN tại doanh nghiệp này đều đảm bảo.

Trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần giày Đại Lộc (KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Đây là công ty có 100% vốn Việt Nam, chuyên sản xuất, gia công giày.

Công ty này có khoảng 4.000 công nhân, thời điểm kiểm tra đang có khoảng 20 người làm ca đêm. Ngoài kiểm tra những nội dung như tại Công ty Công ty TNHH San Len Việt Nam, cán bộ PCCC & CNCH còn yêu cầu đội PCCC cơ sở thực hiện diễn tập trong trường hợp có sự cố chảy, nổ xảy ra.

Cán bộ PCCC & CNCN ghi nhận các công nhân làm việc tổ chức thoát nạn kịp thời sau khi nghe chuông báo cháy; hệ thống điện đảm bảo. Không có tình trạng tự ý câu mắc, không có dấu hiệu chạm chập...

Sau khi nghe công ty báo có đoàn kiểm tra PCCC & CNCH đến, ông Huỳnh Minh Phụng, Phó giám đốc thường trực Công ty Cổ phần giày Đại Lộc, đã đến công ty để động viên anh chị em công nhân và đội PCCC cơ sở.