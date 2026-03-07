Kiểm tra, giám sát phải thực chất, hiệu quả

Chiều 6-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (QH).

Tạo cơ sở chính trị cho Hà Nội phát triển

Tại Thành ủy Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định giám sát về: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra các nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đợt kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong quyết định. Đồng thời, phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ TP Hà Nội; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được kiểm tra.

Từ thực tiễn đặc thù, Tổng Bí thư đề nghị thủ đô Hà Nội phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt; kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của thành phố đã đề ra. Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện kế hoạch, nội dung chương trình đề ra và việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức...

Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng báo cáo theo đề cương, phụ lục kèm theo. Trong đó, việc đánh giá phải dựa trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, các Chỉ thị và các văn bản có liên quan; xác định rõ đối tượng, nội dung, số lượng, thời hạn, mục tiêu, địa chỉ cụ thể; có số liệu minh họa chi tiết cho từng nội dung báo cáo, đặc biệt nhấn mạnh đến những điểm đột phá, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, có thể nhân rộng ra các địa phương...

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, đánh giá cao những chuyển động mạnh mẽ, nhanh chóng của thủ đô thời gian qua, nhất là tốc độ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các yêu cầu, nhiệm vụ với tinh thần đổi mới tư duy, hành động và tầm nhìn xa, chẳng hạn xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tổng Bí thư cho biết sáng cùng ngày, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 làm căn cứ để xem xét ban hành nghị quyết mới thay thế, tạo cơ sở chính trị cho Hà Nội phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được giám sátẢnh: TTXVN

Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Đoàn kiểm tra cho biết nội dung kiểm tra, giám sát chia làm 2 đợt. Đợt 1 sẽ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/2026 và Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị. Trong đợt 2, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên...

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và là nhiệm vụ thường xuyên, được tiến hành ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết để xem xét những chủ trương, chính sách của Đảng khi đi vào thực tiễn có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh không...

QH có vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước. Do đó, Tổng Bí thư mong muốn thông qua kiểm tra, giám sát sẽ làm rõ những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy QH trong việc lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để QH thực sự là QH của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. "Việc kiểm tra, giám sát này rất thiết thực, bảo đảm nguyên tắc không được để ảnh hưởng đến hoạt động của cấp ủy, của Đảng ủy QH, các hoạt động của QH" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại hội nghị công bố quyết định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết Đảng ủy QH đã ban hành Kế hoạch triển khai; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn. Ban Thường vụ Đảng ủy QH nhận thấy đây là dịp để Đảng ủy QH tự soi lại cách thức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/2026 và Chỉ thị số 46/2025 của Bộ Chính trị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy QH mong các thành viên trong Đoàn kiểm tra góp ý thẳng thắn, chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được.