Kiểm tra tải trọng xe, CSGT phát hiện "bí mật" trong thùng container

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết vừa phát hiện một xe container vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được đựng trong từng bao tải.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Điền, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện một xe container có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30%; vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

Đáng chú ý, xe này đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật - gồm thịt heo, thịt dê, chân gà... - không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và hàng hóa cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý.