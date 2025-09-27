Kiểm tra tải trọng xe, CSGT phát hiện "bí mật" trong thùng container

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiểm tra tải trọng xe, CSGT phát hiện "bí mật" trong thùng container

Q.Nhật

(NLĐO) - CSGT TP Huế phát hiện 30 tấn thịt không rõ nguồn gốc trong thùng container. Vụ việc xảy ra khi kiểm tra tải trọng xe đầu kéo chở quá tải

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết vừa phát hiện một xe container vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tải trọng xe, CSGT phát hiện "bí mật" trong thùng container - Ảnh 1.

Số thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được đựng trong từng bao tải.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Điền, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế phát hiện một xe container có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện này chở hàng vượt tải trọng thiết kế từ 10% đến 30%; vượt quá tải trọng trục cho phép của cầu, đường bộ 27,92%.

Đáng chú ý, xe này đang vận chuyển khoảng 30 tấn sản phẩm động vật - gồm thịt heo, thịt dê, chân gà... - không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản, bàn giao phương tiện và hàng hóa cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Hiện trường xe đầu kéo bẹp dí sau cú tông vào dải phân cách trên Quốc lộ 51

Hiện trường xe đầu kéo bẹp dí sau cú tông vào dải phân cách trên Quốc lộ 51

(NLĐO)- Ô tô đầu kéo chở cần cẩu, kéo theo rơ-móc bất ngờ đâm mạnh vào dải phân cách cứng trên Quốc lộ 51 khiến phần đầu hư hỏng nặng

CSGT TP HCM phạt hàng loạt xe tải, xe đầu kéo vì một lỗi nghiêm trọng

(NLĐO) - Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử phạt 6 xe tải, xe đầu kéo lỗi đi vào khu vực cấm.

Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng

(NLĐO) - Vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo tại km26 đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đã làm cabin biến dạng, tài xế tử vong

xe quá tải thực phẩm bẩn kiểm dịch thịt bẩn thịt không rõ nguồn gốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo