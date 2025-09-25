HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ trong lô hàng thực phẩm "xuất xứ Thái Lan"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị vừa tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm đường nhập lậu Thái Lan và hàng đông lạnh kém chất lượng, trị giá 280 triệu đồng.

Bất ngờ trong lô hàng thực phẩm "xuất xứ Thái Lan"- Ảnh 1.

Hàng hóa được tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch

Chiều 25-9, Hội đồng tiêu hủy tài sản Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị - đã tổ chức tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm vi phạm hành chính, với tổng trị giá trên 280 triệu đồng.

Số tang vật bị tiêu hủy gồm 1.498kg đường tinh luyện xuất xứ Thái Lan và 3.861kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất. Đây đều là các sản phẩm nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng lưu thông trên thị trường.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã được vận chuyển đến bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch) để tiêu hủy. Quá trình thực hiện có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng nhằm đảm bảo đúng quy định, an toàn và tránh thất thoát tài sản trong khi tiêu hủy.

Đại diện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị cho biết việc kiên quyết xử lý, tiêu hủy hàng hóa vi phạm không chỉ góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, mà còn răn đe, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán thực phẩm kém chất lượng, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tin liên quan

Quảng Trị sẽ bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 2 Tỉnh ủy viên mới

Quảng Trị sẽ bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 2 Tỉnh ủy viên mới

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị đang hoàn tất quy trình kiện toàn nhân sự, trong đó sẽ bầu bổ sung 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và 2 Tỉnh uỷ viên mới.

4 quả bom "khủng" chôn vùi hàng chục năm được phát hiện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tại một xã biên giới ở Quảng Trị, lực lượng chức năng khi đi kiểm tra tình hình sạt lở đã phát hiện tới 4 quả bom cùng lúc, mỗi quả nặng khoảng 340 kg.

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh này, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quảng Trị quản lý thị trường thực phẩm nhập lậu tiêu hủy thực phẩm Quảng Trị hàng lậu bị tiêu hủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo