Hàng hóa được tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch

Chiều 25-9, Hội đồng tiêu hủy tài sản Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Trị - đã tổ chức tiêu hủy hơn 5,3 tấn thực phẩm vi phạm hành chính, với tổng trị giá trên 280 triệu đồng.

Số tang vật bị tiêu hủy gồm 1.498kg đường tinh luyện xuất xứ Thái Lan và 3.861kg thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất. Đây đều là các sản phẩm nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng lưu thông trên thị trường.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã được vận chuyển đến bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch) để tiêu hủy. Quá trình thực hiện có sự giám sát chặt chẽ của các thành viên hội đồng nhằm đảm bảo đúng quy định, an toàn và tránh thất thoát tài sản trong khi tiêu hủy.

Đại diện Chi cục QLTT tỉnh Quảng Trị cho biết việc kiên quyết xử lý, tiêu hủy hàng hóa vi phạm không chỉ góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, mà còn răn đe, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán thực phẩm kém chất lượng, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.