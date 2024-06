Kiểm tra việc cư trú của 2 người trong bài viết "Gian nan đi đòi đất"

UBND phường 5, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có văn bản đề nghị Công an phường 5, TP Vũng Tàu kiểm tra việc cư trú của vợ chồng ông, bà Vũ Mạnh H. và Vũ Thị D. tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 49 (hẻm 542, đường Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu) trong bài viết "Chuyện có thật ở Bà Rịa-Vũng Tàu, gian nan đi đòi đất... của mình!" mà trước đó Báo Người Lao Động đã đăng tải.



Theo UBND phường 5, trước đó, phường có nhận được đơn của vợ chồng ông Phạm Anh Tài về việc có người cư trú bất hợp pháp trên mảnh đất mình đang đứng tên.

Sau đó, phường có mời các bên lên làm việc thì chỉ có ông Tài, ông H. làm việc với phường, riêng ông Đ. (người kêu vợ chồng ông H. ở trông coi khu đất ) và công an phường vắng mặt.

Tại buổi làm việc, UBND phường 5 xác định, vợ chồng ông H. không có giấy tờ chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp mà chỉ đến ở trông coi theo ý của ông Đ., 2 người này ở trong khuôn viên thửa đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho vợ chồng ông Tài.

Khu đất ông Tài đang đứng tên trong giấy CNQSDĐ

Ngày 6-6, phường tiếp tục mời các bên lên làm việc lần 2 nhưng chỉ có ông Tài tham dự, đại diện công an phường và ông Đ. vẫn vắng mặt.

Đến ngày 11-6, ông Đ. xin làm việc với phường và trình bày mảnh đất trên được ông Phạm Công Bình (Chủ DNTN Sơn Thịnh, ông Bình đã mất năm 2019) bán lại cho ông Đ. bằng giấy tờ tay từ tháng 12-2011 và cam kết sau 30 ngày sẽ công chứng sang tên. Tuy nhiên, đến năm 2021 thì ông Đ. mới biết mảnh đất trên đã được sang tên cho người khác. Ông Đ. cũng không đồng ý nội dung đơn của ông Tài xử lý hành vi cư trú bất hợp pháp với vợ chồng ông H. vì cho rằng đây là khu đất của ông Đ.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra ông Đ. cho rằng ông Bình nợ ông Đ. số tiền 6,8 tỉ đồng, sau đó ông Bình giao lại cho ông Đ. bằng giấy tay 3 thửa đất để thanh toán khoản nợ.

Tuy nhiên, theo ông Tài, năm 2012, khoản nợ trên đã được ông Bình cấn trừ cho ông Đ. bằng các căn hộ thuộc cao ốc dịch vụ du lịch Sơn Thịnh. Điều đáng nói là biên bản xác nhận công nợ số 01/XNCN giữa ông Bình và ông Đ. đã ghi rõ "các giấy tờ vay nợ trước ngày 1-3-2012 sẽ không còn giá trị và số tiền trên sẽ được trừ vào số tiền căn hộ".

Theo ông Tài, căn cứ vào biên bản xác nhận công nợ thì những khoản nợ trước đó giữa ông Bình và ông Đ. đã được giải quyết xong, không có căn cứ nào để nói rằng đây là các thửa đất của ông Đ.

Liên quan đến hành vi chặt hạ cây trong khu đất ông Tài đang đứng tên, vào tháng 8-2022, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án "Huỷ hoại tài sản" nhưng sau đó đến tháng 12-2022 thì ra thông báo tạm đình chỉ điều tra.

Trao đổi với phóng viên, Công an TP Vũng Tàu cho biết vụ việc chỉ tạm đình chỉ, không có nghĩa là vụ án đã kết thúc điều tra, vì thực tế sau khi có quyết định tạm đình chỉ vụ án thì Công an TP Vũng Tàu vẫn tiếp nhận đơn của các bên. "Đến nay chúng tôi vẫn đang thu thập tài liệu, bằng chứng liên quan đến vụ án" - đại diện công an TP Vũng Tàu cho hay.

Căn cứ cơ sở pháp lý khu đất, cụ thể là giấy chứng nhận do Sở TN-MT cấp cho vợ chồng ông Tài, UBND phường 5 đề nghị công an phường kiểm tra việc cư trú của vợ chồng ông H. và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính (nếu có); thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn xử lý các hành vi gây mất tình hình an ninh trật tự (nếu có) tại khu đất trên.