Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa lập biên bản một xe khách tuyến Nam - Bắc vì chở quá quy định 12 hành khách.

Hành khách nằm ở lối đi lại trên chiếc xe khách giường nằm.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19-8, lực lượng tuần tra phát hiện xe khách BS 18B-021.xx lưu thông trên Quốc lộ 1 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra. Thời điểm này, trên xe chật kín người, một số hành khách phải nằm ở lối đi.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế và chủ xe khách vi phạm hai lỗi: "không xác nhận lệnh vận chuyển" và "chở quá số người quy định", với tổng mức phạt gần 100 triệu đồng, đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Để không ảnh hưởng hành trình, hành khách được điều chuyển sang xe khác tiếp tục di chuyển.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra chặt các xe khách, xử lý nghiêm tình trạng chở quá tải, chạy ẩu, vượt tốc độ, với quan điểm "không có ngoại lệ, không vùng cấm".