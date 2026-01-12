HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Kiến nghị chuyển giao Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm về địa phương quản lý

Hoa Nắng

(NLĐO) - Đến Núi Cấm, ngoài việc chọn đi cáp treo và xe lữ hành, nhiều du khách còn chọn đi xe ôm lên đỉnh “nóc nhà” miền Tây.

Sáng 12-1, ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch (KDL) Núi Cấm, tỉnh An Giang - xác nhận Ban Quản lý KDL Quốc gia Núi Sam (đơn vị quản lý KDL Núi Cấm) đã tổ chức cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan trong công tác quản lý tại Khu Du lịch Núi Cấm.

Kiến nghị chuyển giao Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm về địa phương quản lý - Ảnh 1.

Khu Du lịch Núi Cấm. Ảnh: Việt Anh

"Tại cuộc họp, các sở, ngành kiến nghị UBND tỉnh An Giang nghiên cứu, chuyển giao Ban Quản lý KDL Núi Cấm về cho xã Núi Cấm quản lý. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý KDL Quốc gia Núi Sam sẽ hoàn thiện văn bản kèm theo báo cáo để trình cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy xem xét. Khi được Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, sẽ giao cho UBND tỉnh chỉ đạo tiếp" - ông Đinh Văn Chắc xác nhận.

Nói về việc quản lý chặt chẽ hoạt động đưa, đón du khách bằng xe máy lên và xuống núi Cấm, Giám đốc Ban Quản lý KDL Núi Cấm cho biết đơn vị sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; quản lý trật tự xây dựng đảm bảo nghiêm minh, công bằng, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, đơn vị đang phối hợp với xã Núi Cấm tìm những giải pháp quản lý hoạt động đưa, đón du khách bằng xe máy theo mô hình phù hợp nhất.

Trước đó, vào ngày 10-1, ông Nguyễn Hữu Tiền - Giám đốc Ban Quản lý KDL Quốc gia Núi Sam - đã thông tin tại cuộc họp rằng hàng năm, KDL Núi Cấm đón trên 1 triệu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hạ tầng du lịch nơi đây từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, khai thác, phát triển du lịch, nơi đây đã phát sinh nhiều vấn đề, nhất là trong công tác quản lý xây dựng, hoạt động đưa, đón du khách bằng xe máy chưa đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hiện, khu du lịch còn 1.148 cá nhân hành nghề hoạt động chở khách du lịch bằng xe máy, trong đó có 510 cá nhân hành nghề hoạt động thường xuyên.

Khu Du lịch Núi Cấm là điểm du lịch tâm linh, được mệnh danh là "Đà Lạt miền Tây". Nơi đây có cảnh quan núi rừng tuyệt đẹp, khí hậu trong lành và mát mẻ cùng các điểm tham quan như chùa Vạn Linh, Hồ Thanh Long, tượng Phật Di Lặc cao hơn 33m.

Đến Núi Cấm, ngoài việc chọn đi cáp treo và xe lữ hành, nhiều du khách còn chọn đi xe ôm lên đỉnh "nóc nhà" miền Tây.


