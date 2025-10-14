Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Việc điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội và ngân sách nhà nước từng thời kỳ

Theo Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7-2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên (từ 70 tuổi trở lên đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo), không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách hưu trí xã hội để mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội - Ảnh 1.

Người cao tuổi làm thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Tạo, TP HCM

Phản hồi đề xuất trên, Bộ Nội vụ cho hay trong thời gian qua, Chính phủ đã nhiều lần ban hành các văn bản hạ độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Cụ thể tại Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26-3-2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 tiếp tục giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống còn từ đủ 80 tuổi; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 29-6-2024, Luật BHXH 2024 được Quốc hội thông qua quy định độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là từ đủ 75 tuổi trở lên (từ đủ 70 tuổi trở lên nếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Theo Bộ Nội vụ, việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, đối với kiến nghị giảm ngưỡng tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội (hiện 70 tuổi) để mở rộng đối tượng thụ hưởng cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ người cao tuổi và phụ thuộc vào ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Đồng thời phải có nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới. Điều này cũng phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật BHXH 2024, đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định, trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND quyết định mức trợ giúp xã hội cao hơn quy định hoặc mở rộng đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho các trường hợp khó khăn chưa được quy định trong Nghị định.

Tin liên quan

Nhiều quyền lợi của người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nhiều quyền lợi của người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO)- Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật BHXH ước tính khoảng 1,5 triệu người.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT lên 100% cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất giao Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói BHYT, BHYT bổ sung theo nhu cầu của người dân

Người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ hưởng mức BHYT thế nào?

(NLĐO) - Số người trong độ tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội ước tính khoảng 1,5 triệu người

người cao tuổi chế độ hưu trí lương hưu hưu trí trợ cấp xã hội hưu trí xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo