Lao động

Kiến nghị sửa đổi đối tượng vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô theo Thông tư 33

Thanh Yên

(NLĐO) - Thông tư 33/2024/TT-ΝΗΝΝ hạn chế đối tượng được vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô, gây khó khăn cho công chức, viên chức, người lao động

Tại các buổi tiếp xúc cử tri và gặp gỡ cán bộ Công đoàn thời gian qua, có nhiều kiến nghị sửa đổi Thông tư 33/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024).

Viên chức, công chức không được vay vốn

Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định cụ thể về đối tượng được vay vốn từ các tổ chức tài chính vi mô. Một trong những điều kiện để được vay vốn là làm việc theo hợp đồng lao động, có thu nhập thấp.

Trên cơ sở này, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang không làm việc theo hợp đồng lao động sẽ không thuộc đối tượng được vay vốn như trước. Đối với người lao động làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp theo hợp đồng lao động thì phải đáp ứng điều kiện về mức thu nhập tối đa.

Điều này dẫn đến bất cập người lao động khó tiếp cận vốn và viên chức, công chức mất đi một kênh vay vốn an toàn, tin cậy.

Kiến nghị sửa đổi Thông tư 33 đối tượng vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô - Ảnh 1.

Cử tri tiếp tục kiến nghị sửa đổi Thông tư 33

Nhiều kiến nghị sửa đổi Thông tư 33

Bà Cao Thị Thanh Minh (phường Tân Hưng, TP HCM) cho biết Tổ chức tài chính vì mô CEP được lập ra để giúp người lao động, cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận vốn nhỏ, kịp thời, phục vụ nhu cầu cấp thiết trong đời sống, tránh phải tìm đến nguồn vay nặng lãi bên ngoài. Tại địa phương bà, rất nhiều người biết đến và nhờ nguồn vốn này đã vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, Thông tư 33/2024/TT-NHNN có hiệu lực đã khiến nhiều người không còn tiếp cận được vốn khi khó khăn. Bà cho rằng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét lại quy định trong Thông tư 33.

Cụ thể, cần có cơ chế đặc thù để duy trì đối tượng công nhân - lao động trong diện được vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô (mà không cần phân loại theo thu nhập), nhất là trong bối cảnh giá cả sinh hoạt, nhà ở, chi phí chăm sóc, nuôi dạy con cái tại thành phố ngày càng cao.

Đồng thời có thể thiết kế tiêu chí mở (phân loại theo thu nhập và hoàn cảnh thực tế) để cán bộ, công chức, viên chức được vay từ nguồn vốn này thay vì loại nhóm này khỏi đối tượng được vay vốn.

Kiến nghị sửa đổi Thông tư 33 đối tượng vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô - Ảnh 2.

Nhân viên Tổ chức tài chính vi mô CEP hỗ trợ người lao động khó khăn

Chị Trần Thị Thu Thủy, giáo viên một trường công lập tại phường Tân Thuận, TP HCM cho biết hai vợ chồng chị đều là giáo viên, hoàn cảnh khó khăn do con cái còn trong độ tuổi ăn học, cha mẹ chị lớn tuổi, ốm đau triền miên. Thu nhập của hai anh chị chỉ vừa đủ trang trải chứ không có tích lũy. 

Trước đây, khi gặp khó khăn đột xuất, thông qua Công đoàn cơ sở, chị hoặc chồng sẽ vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP, thủ tục đơn giản. Nhưng hiện nay công chức, viên chức không còn thuộc đối tượng được vay vốn nữa nên chị khá lo lắng.

"Thực tế, nhiều trường hợp công chức, viên chức cũng rất khó khăn, nhất là khi có nhiều người phụ thuộc. Tôi mong rằng, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị sửa đổi Thông tư 33 về đối tượng vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô" - chị Thủy đề xuất.

Tin liên quan

Mở rộng đối tượng được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

Mở rộng đối tượng được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

(NLĐO) - Dự thảo Luật Việc làm lần này phân định rõ 2 nhóm đối tượng được hưởng mức lãi suất thấp hơn khi có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Mở rộng cơ hội vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

(NLĐO) - Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đề xuất mở rộng đối tượng vay vốn, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận dễ dàng hơn với tín dụng ưu đãi.

Tạo thuận lợi để công nhân vay vốn

Dự kiến trong giai đoạn 2023 - 2028 sẽ có 1,5 triệu lượt đoàn viên - lao động được vay vốn lãi suất thấp với số tiền 8.000 tỉ đồng/năm

