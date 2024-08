Kiến nghị tăng lương hưu cho giáo viên mầm non nghỉ hưu năm 2013

Năm 2013, bà Lê Thị Bình, nguyên là giáo viên mầm non ở tỉnh Thanh Hóa, được hưởng chế độ hưu trí. Mức lương hưu đầu tiên và Bình nhận được là 420.000 đồng/tháng. Đến nay, sau nhiều lần được điều chỉnh tăng lương hưu, lương bà Bình mới đạt hơn 2 triệu đồng/tháng, không đủ trang trải, phải tìm việc làm thêm để mưu sinh. Theo bà Bình, lương hương thấp là do dù có trên 30 công tác nhưng thời gian tham gia BHXH chỉ được tính từ năm 1995 trở đi.

Bà Bình không phải là giáo viên mầm non cá biệt có lương hưu thấp. Vừa qua, cử tri huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cũng đã gửi kiến nghị đến Quốc hội đề nghị xem xét, điều chỉnh mức lương hưu cho giáo viên mầm non nghỉ hưu ở thời điểm năm 2013. Theo cử tri, lương hưu của giáo viên mầm non quá thấp. Với tình hình giả cả và chi phí sinh hoạt như hiện nay, lương hưu không đủ trang trải, đời sống của các giáo viên mầm non nghỉ hưu gặp rất nhiều khó khăn.

Lương hưu giáo viên mầm non nghỉ hưu thời điểm 2013 khá thấp, không đủ trang trải cuộc sống

Giải đáp kiến nghị trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay theo quy định của Luật BHXH hiện hành, mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng BHXH. Đồng thời, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng BHXH và thời gian người lao động đã đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động khi còn làm việc.

Theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH năm 2014, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH. Trong 10 năm (2013-2023), Chính phủ đã 7 lần điều chỉnh lương hưu với mức điều chỉnh tăng bình quân là hơn 8,43% mỗi lần điều chỉnh, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng trong cùng giai đoạn.

Ngày 23-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó có nội dung "lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách nhà nước".

Ngày 30-6-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, theo đó từ ngày 1-7-2024, thực hiện điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2024 với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Mức điều chỉnh này cao gấp 2 lần mức điều chỉnh tăng bình quân của giai đoạn 2013-2023. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của Chính phủ trong việc cân đối nguồn lực cải thiện, đảm bảo đời sống của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ khi thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định của Luật BHXH và Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu trên.