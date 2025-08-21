Kiến nghị xử lý hành chính vụ án tách thửa "rúng động" ở Quảng Ngãi

Ngày 21-8, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thông tin liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều cá nhân vi phạm trong vụ án tách thửa "rúng động"

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 29-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSĐT(CSKT) đối với vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi (cũ) – nay là phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành điều tra (chưa khởi tố bị can).

Quán cà phê "hoành tráng" trên khu đất có sai phạm liên quan đến vụ án tách thửa

Qua điều tra xác định, các cá nhân thuộc UBND TP Quảng Ngãi (cũ), nhiệm kỳ 2011 - 2016; gồm Huỳnh C. - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ); Bùi Lam Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ) (chết năm 2017); Nguyễn Văn N., Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Quảng Ngãi (cũ); Trần Thanh H., Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (cũ); Lê Thị Kim C., Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (cũ), Nguyễn Anh K., chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi (cũ) đã có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại khoản 1, 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Không truy cứu trách nhiệm hình sự vì hết thời hiệu

Tuy nhiên, hành vi của các cá nhân trên được thực hiện từ năm 2012 (tính đến tháng 2-2025 đã hơn 10 năm) đến nay hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự là 5 năm; khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự là 10 năm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 230 (Đình chỉ điều tra) Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 7-2-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định số 494/QĐ-CSKT(D3) đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với vụ án nêu trên.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, ngày 4-4-2025, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Công văn kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án nêu trên. Ngày 27-6-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Công văn số thông báo kết quả xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Bên trong quán cà phê - là khu đất xảy ra vi phạm tách thửa

Kiến nghị xử lý hành chính

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính các cá nhân nêu trên theo quy định.

Như Báo Người Lao Động thông tin, vụ án này liên quan đến khu đất "vàng" nằm tại phường Chánh Lộ (cũ). Năm 2012, UBND TP Quảng Ngãi (cũ) cho phép ông Nguyễn Minh Đ. và vợ là bà Hà Thị Phương T. chuyển mục đích sử dụng 8 thửa đất với diện tích 5.241m2 từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở.

Đến tháng 3-2013, UBND TP Quảng Ngãi (cũ) phê duyệt cho vợ chồng ông Nguyên Minh Đ. nhập 8 thửa đất này thành một thửa đất số 3277 ở phường Chánh Lộ (cũ). Thửa đất 3277 có trên 3.933m2 đất ở đô thị lâu dài và gần 1.308m2 đất trồng cây hàng năm.

Cuối năm 2013, vợ chồng ông Nguyễn Minh Đ. lại tách thửa đất số 3277 thành 11 thửa. Sau đó, vợ chồng ông Nguyễn Minh Đ. tiếp tục chia tách một số thửa đất và chuyển nhượng, tặng cho nhiều người. Trong đó, thửa đất lớn nhất có diện tích hơn 2.524m2 được vợ chồng ông Nguyễn Minh Đ. tặng cho anh trai.

Theo quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng đất mà còn phải tuân theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước. Từ thời điểm năm 2012, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Quảng Ngãi thường gặp nhiều khó khăn.