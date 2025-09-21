Kiến tạo vùng động lực hàng đầu

Ngày 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), chủ trì hội nghị lần thứ 6 của hội đồng.

Nhiều kết quả ấn tượng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vùng ĐBSH gồm 6 địa phương là TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình (trước đó là 11 tỉnh, thành phố), đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình quốc tế và trong nước, kinh tế vùng ĐBSH vẫn ghi nhận những kết quả ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng đạt 9,32%, vượt mức bình quân cả nước (7,52%) và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế. Đáng chú ý, một số địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ, như Hải Phòng (11,2%), Quảng Ninh (11%), Bắc Ninh (10,5%) và Ninh Bình (10,8%).

Trong 8 tháng đầu năm 2025, vùng thu hút 5,4 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm 49,2% tổng vốn đăng ký toàn quốc, trong đó có Bắc Ninh dẫn đầu cả nước; thu ngân sách 814.600 tỉ đồng, chiếm 46,8% tổng thu cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Tuy nhiên, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất nhận định vùng ĐBSH vẫn đang đối mặt với những điểm nghẽn và thách thức cần khắc phục. Theo đó, mô hình phát triển hiện tại chưa khai thác hết tiềm năng, thiếu các chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành đủ mạnh để bảo đảm phát triển bền vững. Sau hợp nhất, việc triển khai quy hoạch tại các tỉnh, thành phố còn lúng túng. Tiến độ các dự án trọng điểm liên kết vùng, như cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô, hay các khu kinh tế cửa khẩu tại Quảng Ninh vẫn chậm trễ...

Về phía địa phương trong vùng, để thúc đẩy động lực tăng trưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh quy hoạch. Theo ông Thanh, cần điều chỉnh quy hoạch các tỉnh và vùng để định vị rõ ràng hơn, trong đó kết nối văn hóa và giao thông giữa các tỉnh đóng vai trò then chốt.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đề xuất phân cấp trong điều chỉnh quy hoạch. Ông Vũ Đại Thắng nêu rõ, các tỉnh sáp nhập địa giới hành chính nên được chủ động điều chỉnh quy hoạch, trong khi các tỉnh không sáp nhập vẫn phải tuân theo quy trình cũ. Ông Vũ Đại Thắng cũng kiến nghị sửa đổi Luật Quy hoạch để tăng tính chủ động cho địa phương.

Thúc đẩy hợp tác công - tư

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, kết quả đã đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong vùng ĐBSH thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cho rằng với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vùng ĐBSH cần phát huy "3 tiên phong": Thứ nhất, tiên phong đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thứ hai, tiên phong trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ ba, tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để thực hiện 3 "tiên phong", lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương trong vùng phối hợp rà soát các điểm nghẽn thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đấu thầu đấu giá, đầu tư, liên kết vùng, phát triển hạ tầng... Các nội dung này cần hoàn thành sớm để báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ đầu tư phát triển hạ tầng, Thủ tướng lưu ý chú trọng hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, y tế... Các địa phương trong vùng cần tăng cường tính liên kết để khai thác chung hạ tầng một cách hiệu quả nhất.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính lắng nghe các địa phương để hoàn thiện quy hoạch quốc gia, vùng, ngành và địa phương, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, loại bỏ thủ tục rườm rà, bảo đảm trách nhiệm theo thẩm quyền. Về nguồn lực, cần tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi, cắt giảm chi thường xuyên để ưu tiên đầu tư phát triển. Đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư, thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết khác về kinh tế tư nhân, áp dụng sáng tạo cơ chế hợp đồng BT, BOT cho hạ tầng. Theo Thủ tướng, các dự án lớn cần tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, liên kết nội vùng và với các vùng khác cần được đẩy mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt Quảng Ninh cần triển khai ngay khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, quản trị thông minh và con người là yếu tố quyết định, cần thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là đưa ĐBSH trở thành vùng động lực hàng đầu, cùng vùng Đông Nam Bộ truyền cảm hứng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho cả nước.

Gỡ nút thắt thể chế Chiều cùng ngày, tại phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo, yêu cầu các bộ ngành, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong hệ thống pháp luật, thể chế hóa được các chủ trương của Đảng, bảo đảm hệ thống pháp luật thông thoáng. Theo Thủ tướng, việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong hệ thống pháp luật nhằm huy động được mọi nguồn lực, sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cho phát triển, đặc biệt đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUCP ngày 10-7-2025 của Đảng ủy Chính phủ, trong đó gồm các luật đã được cho ý kiến chỉ đạo tại phiên họp thứ 5 và các dự án luật đang chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.



