Kiện toàn hệ thống khuyến nông, tăng sức bật cho nông nghiệp cơ sở

Ngày 14-11, tại Mũi Né, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2025.



Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau khi Tổng Bí thư có kết luận quan trọng về củng cố hệ thống khuyến nông (ngày 3-10), các địa phương đã triển khai mạnh mẽ. Theo đó, 11 tỉnh kiện toàn Trung tâm Khuyến nông; nhiều trạm khuyến nông khu vực được giải thể, chuyển chức năng về cấp xã; 12 tỉnh, thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp xã đảm nhiệm cả nhiệm vụ khuyến nông; lực lượng khuyến nông viên bước đầu bố trí 1–2 người/xã.

Trong bối cảnh nông nghiệp chuyển mạnh sang kinh tế nông nghiệp, hội nghị xác định 3 định hướng lớn cho khuyến nông: đổi mới tư duy và nội dung hoạt động; mở rộng chức năng từ chuyển giao kỹ thuật sang hỗ trợ tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị; tăng cường xã hội hoá, hợp tác công tư và ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo, tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh: khuyến nông phải gắn với cơ sở, với đồng ruộng và nông dân, đồng thời yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh hoàn thiện tổ chức, bố trí nhân lực đúng chuyên môn, ban hành quy chế phối hợp để bảo đảm hoạt động thông suốt.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Khuyến nông toàn quốc năm 2025

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng hệ thống khuyến nông trong giai đoạn mới phải tinh gọn – hiệu quả – gần dân, trở thành điểm tựa kỹ thuật và tri thức cho nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, tầm nhìn 2050; hoàn thiện cơ chế tài chính giai đoạn 2026–2030; xây dựng 6 dự án khuyến nông trọng điểm và chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông các cấp.