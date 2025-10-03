Kiệt quệ sau bão chồng bão

Đứng trong ngôi nhà chỉ còn lại đống gạch vụn, bà Võ Thị Tình (ngụ xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cũng như đa số người dân ở xã này vẫn chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 5 thì nay lại tiếp tục trải qua sự tàn phá của bão số 10.

Ám ảnh khó quên

Xã Kỳ Khang sau 2 ngày bão số 10 tan là cảnh tan hoang, xác xơ cả một vùng rộng lớn.

Đang dọn lại nhà cửa, bà Tô Thị Quẩn (63 tuổi; ngụ thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) đứng trước di ảnh chồng vừa mất, sụt sùi cho biết bão số 5 đã làm ngôi nhà của bà hư hỏng nặng, chưa kịp nguôi buồn đau thì nay bão số 10 giáng thêm tai họa khiến bà như kiệt quệ.

Sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bà chứng kiến bão mạnh và kéo dài như thế.

Sau khi bão số 5 đi qua, bà Quẩn gom góp tiền thuê người lợp lại mái nhà bị bão hất tung, hết 7 triệu đồng, nay bão số 10 lại tiếp tục giật bay mái ngói gây hư hỏng nặng hơn.

"Trước cảnh nhà cửa tan hoang, chỉ biết khóc than sao ông trời khắc nghiệt thế? Chúng tôi thật sự kiệt quệ lắm rồi" - bà Quẩn ngậm ngùi.

Lực lượng chức năng cùng người dân Hà Tĩnh dọn dẹp lại nhà cửa sau bão số 10. Ảnh: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cách đó không xa là nhà bà Võ Thị Tình. Căn nhà cấp 4 chưa đầy 80 m² là thành quả mà bà Tình chắt chiu nhiều năm nhưng sau một đêm chỉ còn lại khung tường loang lổ, nứt nẻ. Sau bão số 10, mái nhà bị cuốn phăng, tường bị xô lệch, nước ập vào khiến toàn bộ đồ đạc ẩm mốc, hư hỏng.

Bà Tình cho hay đêm bão đổ bộ vào đất liền, khi gió bắt đầu gầm rú, linh cảm ngôi nhà khó trụ vững nên bà vội gom mấy bộ quần áo, chăn màn rồi sang nhà hàng xóm trú tạm.

Đến khoảng hơn 23 giờ, mái nhà bà bị cuốn bay. Bà vừa chạy ra sân, căn nhà cũng bị tốc mái, tường đổ sập. Khi gió tạm lắng, bà Tình quay về kiểm tra và chết lặng trước cảnh đổ nát.

Gạt vội dòng nước mắt, vừa khóc vừa nhặt từng mảnh gạch vỡ, tấm tôn rách trong đống hoang tàn còn sót lại, bà Tình cho hay cơn bão trước tàn phá nhà cửa còn chưa kịp gượng dậy thì nay bão số 10 đã xóa sổ ngôi nhà của gia đình. "Giờ trắng tay, tôi chẳng biết phải xoay xở, bám víu vào đâu" - bà Tình bật khóc, giọng nghẹn lại.

Bà kể chồng mất đã 16 năm, con trai duy nhất đi làm thuê ở Đà Nẵng, bà sống lủi thủi một mình, liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão dữ, bà gọi đó là nỗi ám ảnh khó quên. "Tôi chỉ mong Đảng và Nhà nước có chính sách giúp đỡ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống" - bà Tình mong mỏi.

Xé toạc làng mạc

Có lẽ không riêng bà Quẩn, bà Tình, hàng chục hộ dân ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang cũng thức trắng đêm 28-9 khi bão quần thảo nhiều giờ, xé toạc làng mạc không thương tiếc.

Anh Nguyễn Xuân Trinh (ngụ xã Kỳ Khang) cho hay chưa bao giờ gia đình anh phải sống trong phấp phỏng, lo âu như thế.

"Nguyên một đêm trắng, cả gia đình tôi không thể chợp mắt, bên ngoài gió rít kinh hoàng, xé toạc mái tôn nhà tôi. Chiếc ô tô bị tôn bay va trúng làm vỡ kính. Suốt đêm tôi không thể chợp mắt vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình và tài sản" - anh Trinh nhớ lại.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang Đặng Thúy Anh cho biết ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại những gia đình bị thiệt hại nặng để thăm hỏi, động viên.

Bà Anh cũng cho hay bão số 10 đã làm 6 căn nhà của người dân xã này bị tốc mái hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng.

"Trước mắt, xã hỗ trợ một số lương thực, thực phẩm cho những gia đình bị thiệt hại nặng, đồng thời đứng ra bảo lãnh chi phí vật liệu để giúp những gia đình khó khăn bị thiệt hại khắc phục hậu quả do bão gây ra, sau đó sẽ kêu gọi xã hội hóa và chờ chính sách của Đảng và Nhà nước để cân đối" - bà Anh nói.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Sáng sớm 2-10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Matmo, đang hướng vào biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ Bắc - 126,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và có thể mạnh thêm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thông tin hiện nay, cơ quan khí tượng thủy văn chưa có nhận định chi tiết về cường độ, khả năng tác động của cơn bão Matmo đối với Việt Nam.

Dự báo khoảng chiều tối 3-10, bão Matmo có thể vào biển Đông và trở thành cơn bão số 11. "Thời điểm đó, chúng tôi sẽ có đánh giá, dự báo về hướng di chuyển, khu vực có thể chịu ảnh hưởng bởi bão số 11 (bão Matmo) đối với đất liền nước ta" - ông cho biết.

Theo ông Khiêm, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là khi vào biển Đông, bão Matmo sẽ gây gió giật mạnh, ảnh hưởng tới tàu thuyền khu vực giữa biển Đông và Bắc biển Đông.

Dự báo từ chiều 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4-6 m, biển động rất mạnh. Trong khoảng ngày 4 đến 5-10, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Do vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng thông báo cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên nhanh chóng tránh trú, tìm nơi an toàn.

Mặt trận Tổ quốc phát động ủng hộ đồng bào Chiều 2-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc lời kêu gọi vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây ra, nhằm giúp nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 673 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ban Vận động cứu trợ Trung ương công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương với tổng số 265 tỉ đồng. Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến 17 giờ ngày 2-10, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 65 trường hợp chết và mất tích, trong đó 49 người chết, 153 người bị thương, 200 căn nhà sập đổ, 169.228 căn nhà bị hư hỏng - tốc mái và 64.816 căn bị ngập... Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước khoảng 12.799 tỉ đồng. Ng.Thế - L.Thúy

Bộ Công an tặng 24 căn nhà cho người dân Ninh Bình Sáng 2-10, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng 24 căn nhà mới cho các gia đình bị sập nhà trong đợt mưa bão số 10. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao bảng biểu trưng tặng kinh phí làm nhà cho người dân bị thiệt hại bởi mưa bão số 10 Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhấn mạnh phát huy tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có công an", cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà, cách thức, phương pháp thực hiện để Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống người dân các xã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua. Bộ Công an mong muốn với những ngôi nhà mới, các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Những món quà, những nghĩa cử này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để người dân vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống. Tin-ảnh: Th.Tuấn



