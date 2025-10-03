HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: "Ai có gì giúp nấy" hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau mưa bão

Minh Chiến

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ.

Trong Công điện số 185 ngày 2-10 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Thủ tướng: "Ai có gì giúp nấy" hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau mưa bão- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực nhà dân bị lũ lụt ở Tân Kỳ (Nghệ An) để di dời đến nơi an toàn. Ảnh: NLĐO

Cùng với đó, huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Các địa phương cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa nhất có thể các hộ bị thiệt hại khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định lại cuộc sống, bảo đảm tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tuyệt đối không để học sinh vùng bão lũ thiếu trường lớp, sách vở, người dân không có chỗ ở, thiếu ăn, thiếu nơi khám chữa bệnh.

Tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng thiết yếu, trước hết là y tế, giáo dục, điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, đặc biệt là các tuyến giao thông còn đang bị chia cắt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng; hoàn thành trước ngày 5-10.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các địa phương liên quan triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, bảo hiểm đối với các doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão lũ gây ra trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 4-10.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171 hỗ trợ 2.524 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Thủ tướng: "Ai có gì giúp nấy" hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau mưa bão- Ảnh 2.

