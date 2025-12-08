HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn

Dương Ngọc

(NLĐO) - Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh (trị giá 250 triệu đồng) cho đảo Trường Sa Lớn

Ngày 8-12, tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã tới thăm và làm việc với Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 

Tại đây, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn (trị giá 250 triệu đồng) - dự án do Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đề xuất, vận động.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 1.

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: UBNV

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bày tỏ xúc động và trân trọng tình cảm của cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là các thành viên Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa, luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực. Ý tưởng xây dựng vườn rau xanh được hình thành sau chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-I của đoàn kiều bào tháng 4-2025. 

Từ những trăn trở về đời sống của quân và dân trên đảo, Câu lạc bộ đã chủ động đề xuất và vận động cộng đồng quyên góp để hỗ trợ cải thiện điều kiện sinh hoạt, tăng cường tự chủ lương thực tại Trường Sa. Đây không chỉ là đóng góp vật chất mà còn là minh chứng cho tình đoàn kết dân tộc và tấm lòng của kiều bào với tiền tuyến biển đảo.

Bà Cao Hồng Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, chia sẻ xúc động khi được thay mặt cộng đồng kiều bào tại Ba Lan gửi tặng món quà ý nghĩa đến Trường Sa. Bà khẳng định: "Chúng tôi - những người con xa Tổ quốc, luôn mang trong tim hình ảnh thiêng liêng của biển đảo quê hương. Sau những chuyến thăm Trường Sa, chúng tôi càng hiểu rõ sự gian khó và ý chí kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Việc ủng hộ vườn rau xanh không chỉ nhằm cải thiện đời sống, mà còn gửi gắm mong muốn được đồng hành lâu dài với Trường Sa. Mỗi luống rau, mỗi mảng xanh mọc lên trên đảo sẽ là một lời nhắn gửi của kiều bào Ba Lan rằng: Trường Sa luôn trong trái tim chúng tôi. Vườn rau đầu tiên của dự án sẽ triển khai trong thời gian tới tại đảo Trường Sa và dự kiến khánh thành nhân dịp đoàn kiều bào thăm Trường Sa năm 2026." Cộng đồng người Việt tại Ba Lan luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành trong các sáng kiến hướng về biển đảo, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng của người Việt xa quê.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 2.
Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Kim Hoa (phải) và bà Cao Hồng Vinh phát biểu. Ảnh: UBNV

Thay mặt Lữ đoàn 146, Thượng tá Nguyễn Văn Tạo, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, trân trọng cảm ơn tình cảm của kiều bào Ba Lan nói riêng và cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung. Ông nhấn mạnh: "Với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, mỗi sự hỗ trợ, mỗi tấm lòng của đồng bào trong và ngoài nước đều là động lực lớn giúp chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Dự án vườn rau xanh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của "hậu phương xa" luôn hướng về "tiền tuyến biển đảo". Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm triển khai hiệu quả, để những vườn rau kiều bào gửi gắm sớm xanh tốt trên đảo".

Thượng tá Nguyễn Văn Tạo cũng gửi lời chúc sức khỏe tới cộng đồng kiều bào Ba Lan và mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, gắn bó trong các chương trình hướng về Trường Sa.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Văn Tạo: "Sự đồng hành của kiều bào là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa"

Chương trình được xem là dấu mốc tiếp nối chuỗi hoạt động của Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, tập thể đã có nhiều đóng góp ủng hộ cũng như tổ chức các Hội thảo về biển đông và triển lãm ảnh nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo tới cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan và Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển, đảo Việt Nam" đã có hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đồng thời đến thăm, tặng quà cho trường mầm non, tiểu học căn cứ quân sự Cam Ranh và 26 suất học bổng dành cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, có hoành cảnh khó khăn. Tổng trị giá 40 triệu đồng.

Một số hình ảnh:

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 5.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: UBNV

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 6.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 7.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 8.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 9.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho Trường Sa Lớn - Ảnh 10.

 

Trường Sa ủy ban người Việt Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan Kiều bào Ba Lan
