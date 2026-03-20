Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc đẹp đôi tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hồng Kông (Trung Quốc) Filmart lần thứ 30, với sự tham gia của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhà sản xuất Trang Đoàn cùng các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" trở thành phim Việt đầu tiên tổ chức giao lưu, giới thiệu ở nước ngoài nói chung và tại Hồng Kông (Trung Quốc) Filmart nói riêng, thể hiện tham vọng của nhà sản xuất trong việc quảng bá tác phẩm ra thị trường quốc tế.

Sự kiện thu hút gần 200 khách mời là các nhà sản xuất, đơn vị mua bán bản quyền điện ảnh quốc tế và đại diện những cụm rạp lớn trong khu vực: Cinema XXI (Indonesia), GSC (Malaysia) và Sil-Metropole (Hồng Kông, Trung Quốc).

Trước câu hỏi về yếu tố giúp bộ phim thu hút các nhà phát hành quốc tế, nhà sản xuất Trang Đoàn - đại diện Bluebells Studios, cho biết: "Đó là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thuyết dân gian đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và một tác phẩm được sản xuất với quy mô quốc tế. Ngay từ đầu, chúng tôi đã định hướng xây dựng một bộ phim kinh dị Việt có khả năng vươn ra toàn cầu - cả về câu chuyện lẫn chất lượng sản xuất".

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cho biết nếu phải chọn ba từ để mô tả tác phẩm, anh sẽ gọi đó là "ám ảnh, tầm cỡ và Việt Nam".

"Quy mô sản xuất và chất lượng của bộ phim đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế nhưng phần cốt lõi thú vị của câu chuyện vẫn đến từ những chất liệu văn hóa và truyền thuyết rất đặc trưng của Việt Nam. Tôi nghĩ chính sự khác biệt đó sẽ khiến khán giả quốc tế thấy tò mò" - Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiết lộ đoàn phim đã dành nhiều thời gian quay tại các vùng núi - nơi cô và các đồng nghiệp có cơ hội tiếp xúc, sinh hoạt cùng người dân địa phương. Một số diễn viên thậm chí ở lại nhà người dân, mang đến những trải nghiệm đặc biệt trong suốt quá trình làm phim.

Bên cạnh việc ra mắt phim tại thị trường nội địa vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, tính đến thời điểm hiện tại, phim cũng đã được ấn định thời gian dự kiến ra rạp ở những quốc gia khác như: Indonesia, Malaysia, Brunei, Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 5; Đài Loan (Trung Quốc) và Bắc Mỹ trong năm 2026.