Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc đẹp đôi tại Hồng Kông (Trung Quốc)

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc đẹp đôi tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Minh Khuê

(NLĐO) - Đoàn phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" tổ chức giao lưu, giới thiệu phim tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào tối 19-3.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hồng Kông (Trung Quốc) Filmart lần thứ 30, với sự tham gia của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhà sản xuất Trang Đoàn cùng các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" trở thành phim Việt đầu tiên tổ chức giao lưu, giới thiệu ở nước ngoài nói chung và tại Hồng Kông (Trung Quốc) Filmart nói riêng, thể hiện tham vọng của nhà sản xuất trong việc quảng bá tác phẩm ra thị trường quốc tế.

Sự kiện thu hút gần 200 khách mời là các nhà sản xuất, đơn vị mua bán bản quyền điện ảnh quốc tế và đại diện những cụm rạp lớn trong khu vực: Cinema XXI (Indonesia), GSC (Malaysia) và Sil-Metropole (Hồng Kông, Trung Quốc).

Ê-kíp phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" tại giao lưu

Đoàn Minh Anh (thứ hai từ phải sang) chia sẻ

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung phát biểu

Diệp Bảo Ngọc kể về quá trình quay phim

Trước câu hỏi về yếu tố giúp bộ phim thu hút các nhà phát hành quốc tế, nhà sản xuất Trang Đoàn - đại diện Bluebells Studios, cho biết: "Đó là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thuyết dân gian đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và một tác phẩm được sản xuất với quy mô quốc tế. Ngay từ đầu, chúng tôi đã định hướng xây dựng một bộ phim kinh dị Việt có khả năng vươn ra toàn cầu - cả về câu chuyện lẫn chất lượng sản xuất".

Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cho biết nếu phải chọn ba từ để mô tả tác phẩm, anh sẽ gọi đó là "ám ảnh, tầm cỡ và Việt Nam".

"Quy mô sản xuất và chất lượng của bộ phim đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế nhưng phần cốt lõi thú vị của câu chuyện vẫn đến từ những chất liệu văn hóa và truyền thuyết rất đặc trưng của Việt Nam. Tôi nghĩ chính sự khác biệt đó sẽ khiến khán giả quốc tế thấy tò mò" - Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc tiết lộ đoàn phim đã dành nhiều thời gian quay tại các vùng núi - nơi cô và các đồng nghiệp có cơ hội tiếp xúc, sinh hoạt cùng người dân địa phương. Một số diễn viên thậm chí ở lại nhà người dân, mang đến những trải nghiệm đặc biệt trong suốt quá trình làm phim.

Kiều Minh Tuấn kể

Đoàn phim chụp lưu niệm

Bên cạnh việc ra mắt phim tại thị trường nội địa vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, tính đến thời điểm hiện tại, phim cũng đã được ấn định thời gian dự kiến ra rạp ở những quốc gia khác như: Indonesia, Malaysia, Brunei, Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 5; Đài Loan (Trung Quốc) và Bắc Mỹ trong năm 2026.

Phí Phông là loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời nay.

Phim xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và Dương (Đoàn Minh Anh đóng), hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền Phí Phông đánh gục. Cùng lúc đó, trong bản sâu cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc đóng) và Lua (Nina Nutthacha Padovan đóng), những người mang đặc tính y hệt Phí Phông. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng "Phí Phông" không hồi kết.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

(NLĐO) - Nữ diễn viên "nhí" của Thái Lan Nina Nutthacha Padovan, 11 tuổi, đến Việt Nam đóng phim. Cô bé tham gia tác phẩm "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Tóc Tiên từng bị "cắm sừng"

(NLĐO) - Chuyện thật như đùa, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng và giàu có khiến bao chàng trai mơ ước nhưng Tóc Tiên vẫn bị "cắm sừng".

Vì sao Kai Đinh được vinh danh ở thánh địa bóng đá thế giới?

(NLĐO) - Vừa xuất hiện ở Quảng trường Thời Đại New York không lâu, Kai Đinh tiếp tục được Spotify vinh danh tại "thánh địa" Camp Nou.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo